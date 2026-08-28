紐約拉瓜迪亞機場3月空難爆醜聞　兩航管員提早一小時放工致人手不足

意外發生在今年3月22日晚間，一架加拿大航空快運（Air Canada Express）客機降落時，與一輛獲准穿越跑道的機場消防車相撞，造成正、副機師喪生，另有數十名乘客及消防人員受傷。意外發生時，塔台僅餘兩名航管員執勤，每人同時負責兩個管制席位。

兩航管員涉及「偽造工時」 當局啟動解僱程序

知情人士透露，另外兩名原本應在塔台值勤的航管員，涉嫌在班表結束前約一小時提前離開。FAA認定此舉涉及「偽造工時」（timecard fraud），目前已啟動解僱程序。美國運輸部長杜菲（Sean Duffy）強調，任何危害飛航安全、損害納稅人利益或增加同仁工作負擔的行為，都將採取零容忍態度。

報道指出，航管圈長期存在俗稱「Early Shove」的文化，也就是部分人員在未完成值勤時便提早離開，由其他同事代為支援。雖然這種做法在部分管制單位被默許多年，但FAA近來已加強整頓，據悉今年已有超過10名航管員因類似違規行為遭到懲處。