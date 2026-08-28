為戰友中彈截肢　3條腿警犬重返警局獲英雄式歡迎(有片)

美國佛州一隻7歲警犬，在一次追捕任務中遭到槍擊，左前腿嚴重受傷最後被逼截肢，牠養傷康復已重新走路的牠，日前在傷後首次重返警局，獲得戰友英雄式歡迎，帶著燦爛的笑容退休。

綜合報道，7歲德國牧羊犬「Ace」是一隻警犬，自2020年3月以來一直在佛州波爾克郡(Polk)警局服役，就在本月6日，Ace與3名警員一同參與追捕27歲疑犯Angel Bowers行動期間，為了保護戰友被子彈擊傷左前腿，造成腿骨碎裂、嚴重失血。事發後，Ace的戰友與訓練員Natalie Oestreich立即為牠包紮傷口，並帶到安全的地方，然而Ace的傷勢太過於嚴重，醫生不得不截去牠的左前腿。在Ace接受治療期間，Natalie一直陪伴在旁，兩者的關係已經不只是單純的工作夥伴，而是像真正的家人一樣緊密。