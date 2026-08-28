中國女留學生南韓遭肢解案　閉路電視揭中國籍男友女裝誤導警察

南韓慶山市發生的中國女留學生，遭男友分屍殺害的案件，警察仍在搜索死者的部份遺體。同時警方透過閉路電視的影片，發生31歲的中國籍姓鄭的男疑兇，在犯案後穿上受害人的衣服，企圖誤導警察的調查。
25歲中國女留學生「文文」 ，在南韓被分屍殺害的案件，警察拘捕了她的31歲中國籍鄭姓男子調查，並將對鄭男進行精神鑑定，確定是否有精神病。警察在周四（27日）公布的閉路電視訊息，指鄭男在上周四（20日）的凌晨2時與受害人一同出現，當時，文文拖着行李走向鄭男住所走去，在與鄭男見面後，兩人一同進入住所。沒有跡象顯示存在脅迫行為。至同日的晚上10時半，閉路電視再拍到鄭男的身影，這距離鄭男向警察表示殺害女死者的時間已超過20小時。而從閉路電視，鄭男當時穿着受害人的裙，戴上帽和口罩遮住臉，並拖着行李離開住所，前往東大邱車站，並關閉受害人的手機，進行各種干擾調查的行動。
警察進行精神鑑定
在2小時後，鄭男又返回寓所穿回男裝。在21日下午2點20分左右，鄭男再次離開住所，幾個小時後，他向警方報案稱女友失踪。在閉路電視影片顯示，鄭男在犯案後神態鎮定，並走到距離住所幾十米外的垃圾場。一手拿着一個黑色膠袋，裡面裝著一個大約兩個足球大小的物體，另一手則在玩手機。鄭男其後向警察承認殺害女友文文，並肢解屍體，之後將殘骸棄置在不同地點後。警察表示搜查過焚化爐及其他地方，以確定鄭男是否銷毀犯罪證據。
警察表示，據鄭男供稱，他是因為結婚的問題而與文文發生爭執而犯案。不過警察指因為受害人已經死亡，疑兇可能作出對自己有利的證供，故仍在進行深入調查，包括對受害人及疑兇的手機取證。同時鄭男已同意進行精神病的人格測試，以確定有沒有精神病患。