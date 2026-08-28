中國女留學生南韓遭肢解案　閉路電視揭中國籍男友女裝誤導警察

南韓慶山市發生的中國女留學生，遭男友分屍殺害的案件，警察仍在搜索死者的部份遺體。同時警方透過閉路電視的影片，發生31歲的中國籍姓鄭的男疑兇，在犯案後穿上受害人的衣服，企圖誤導警察的調查。

25歲中國女留學生「文文」 ，在南韓被分屍殺害的案件，警察拘捕了她的31歲中國籍鄭姓男子調查，並將對鄭男進行精神鑑定，確定是否有精神病。警察在周四（27日）公布的閉路電視訊息，指鄭男在上周四（20日）的凌晨2時與受害人一同出現，當時，文文拖着行李走向鄭男住所走去，在與鄭男見面後，兩人一同進入住所。沒有跡象顯示存在脅迫行為。至同日的晚上10時半，閉路電視再拍到鄭男的身影，這距離鄭男向警察表示殺害女死者的時間已超過20小時。而從閉路電視，鄭男當時穿着受害人的裙，戴上帽和口罩遮住臉，並拖着行李離開住所，前往東大邱車站，並關閉受害人的手機，進行各種干擾調查的行動。