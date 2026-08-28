德國法蘭克福機場爆罕見「機場瘧疾」　2員工身亡

德國最大航空樞紐法蘭克福機場（Frankfurt Airport）爆發罕見「機場瘧疾」（Airport Malaria）疫情。當局證實，已有2名機場員工感染瘧疾後不幸身亡，另有4名員工染病，目前已接受治療並康復。衛生單位估計，感染源極可能是一隻隨國際航班飛抵德國、攜帶瘧原蟲的瘧蚊（Anopheles mosquito）。 4員工感染後康復 根據機場營運商法蘭克福機場公司（Fraport）表示，這6名患者皆為男性，在機場不同部門工作，並未有前往瘧疾流行地區的旅遊紀錄，因此排除境外感染的可能性。

✈️ Frankfurter Flughafen: Sechs Mitarbeiter an Malaria erkrankt – zwei Menschen gestorben. 🦟🚨



Jetzt sind am Flughafen Mückenfallen im Einsatz. Die gefangenen Insekten werden im Labor untersucht. 🔬🦟



✈️🦟 Ein unsichtbarer Passagier am Himmel … tödliche Folgen am Boden. ⚠️ pic.twitter.com/Vwn7s3UGZ9 — Laura 🇩🇪 (@1980Aktuell) August 28, 2026

「機場瘧疾」特殊感染事件 德國疾病管制機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）指出，患者很可能是在今年7月初遭受一隻感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬，而這隻病媒蚊疑似隨來自瘧疾流行國家的飛機進入德國，引發俗稱「機場瘧疾」的感染事件。 所謂「機場瘧疾」，是指感染瘧疾的病媒蚊藏匿於飛機、貨艙或行李中，飛抵非流行國家後叮咬當地人造成的感染。這類病例相當罕見，由於患者沒有海外旅遊史，醫生不容易第一時間聯想到瘧疾，可能因此延誤診斷與治療。

法蘭克福機場安裝捕蚊器 為釐清感染源，法蘭克福機場已全面設置捕蚊器，並將捕獲的蚊子送往比利時熱帶醫學研究機構進行基因分析，以確認蚊種及來源。同時，機場也已向全體員工發布健康警示，提醒若出現發燒、畏寒、頭痛等症狀應立即求醫。 專家表示，德國絕大多數瘧疾病例都是旅客在海外感染後返國，這類由飛機攜帶病媒蚊造成的「機場瘧疾」極為少見。德國上一次確認的機場瘧疾病例同樣發生在法蘭克福機場，時間為2023年。衛生官員強調，目前沒有證據顯示疾病會在人與人之間傳播，對一般人的感染風險仍然相當低。