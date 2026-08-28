泰特兄弟引渡案申請保釋受阻　批美國監獄狀況

涉及多宗強姦及人口販運，被英國通緝的泰特兄弟安德魯與特里斯坦（Andrew and Tristan Tate）在美國接受引渡審訊，並試圖申請保釋被拒。二人堅稱沒有犯法，並指責美國的監獄條件惡劣。

泰特兄弟的案件周四（27日）在佛羅里達進行聆訊。兄弟的代表律師指，他們在應對英國的指控和羅馬尼亞的案件期間，一直遵守保釋條件。39歲的安德魯指自己「從未犯下被指控的罪行」，而38歲的特里斯坦批評被拘留的監獄環境狹小，幾乎沒有陽光和運動機會。他指：「這簡直是在等着得壞血病，」他說道，並補充說他已經瘦了14磅。英國皇家檢控署在上月向美國當局提交10多宗新的指控，因此美國對二人作出拘捕。英國將要在9月16日提供完整的引渡要求。