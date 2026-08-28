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國際
出版：2026-Aug-28 18:49
更新：2026-Aug-28 18:49

日本外國人組織促撤回收緊永住要求　俄羅斯人聲優指外國人被否定

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日本組織反對收緊永久居民條件。(網上圖片)

日本近期宣布收緊外國人申請永久居民的條件，以及提高申請居留簽證的費用。日本一個協助移民的民間組織在今日（28日）召開記者會，要求日本政府撤回收緊條件的決定。另外有來自俄羅斯的聲優指，自己申請簽證費用被大幅上升，感覺因為是外國人，就被日本否定一樣。

日本組織「全國聲援移民聯盟（移住連）」在今日於東京舉行記者會，反對日本政府收緊永久居民的申請條件。日本出入國在留管理廳的公布，申請永久居民的外國人需要家庭年收入高於日本平均、需要預繳部份的日本年金，同時要有一定的日語能力，有關的計劃在諮詢公眾，並計劃在明年4月起實施。組織的代表律師指，這是對既有秩序的威脅。而出席記者會的日本居住外國人就表示，不希望收緊條件。

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日本組織反對收緊永久居民條件。(fb)

「規則隨時可能再次改變」

至於一位在日本從事聲優工作的俄羅斯人「珍娜（Jenya）」就在社交平台對日本政府提高簽證費用的關注。她表示：「居留身份續期和申請永久居留權的費用上漲，有些人仍然說這裡很便宜。我像日本人一樣工作，繳納醫療保險、養老金和稅款，我學習日語，在這裡生活多年，組建了家庭，現在卻突然被告知從明天開始要支付一大筆錢，還說這裡仍然很便宜，如果我不喜歡就應該回國。僅僅因為我是外國人，我的人格就被否定，這真是令人心碎。」

根據日本政府早前公布在10月實施的簽證費用，以逗留時間分級，由目前的6,000日圓，最多增至7.5萬日圓，而永久居民的申請亦由目前1萬日圓大幅調升至20萬日圓。她表示：「有很多外國人無法融入日本社會，他們不認為自己比日本人優越，他們一直謙遜地生活着。不是每個人都能拿到高薪，聲優和動畫師的收入並不高，也不是所有專業人士都能賺到豐厚的收入。每天都讓人感到沮喪。很多外國人都在焦慮中努力工作，不知道明天會怎樣，因為規則隨時可能再次改變。」然而她的社交平台引來一些日本人的批評，她指「不是我付不起續費，事實上我剛剛續費。但加價的消息傳出後，我感受到了一種前所未有的強烈仇恨。」

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