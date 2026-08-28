日本外國人組織促撤回收緊永住要求　俄羅斯人聲優指外國人被否定

日本近期宣布收緊外國人申請永久居民的條件，以及提高申請居留簽證的費用。日本一個協助移民的民間組織在今日（28日）召開記者會，要求日本政府撤回收緊條件的決定。另外有來自俄羅斯的聲優指，自己申請簽證費用被大幅上升，感覺因為是外國人，就被日本否定一樣。
日本組織「全國聲援移民聯盟（移住連）」在今日於東京舉行記者會，反對日本政府收緊永久居民的申請條件。日本出入國在留管理廳的公布，申請永久居民的外國人需要家庭年收入高於日本平均、需要預繳部份的日本年金，同時要有一定的日語能力，有關的計劃在諮詢公眾，並計劃在明年4月起實施。組織的代表律師指，這是對既有秩序的威脅。而出席記者會的日本居住外國人就表示，不希望收緊條件。
「規則隨時可能再次改變」
至於一位在日本從事聲優工作的俄羅斯人「珍娜（Jenya）」就在社交平台對日本政府提高簽證費用的關注。她表示：「居留身份續期和申請永久居留權的費用上漲，有些人仍然說這裡很便宜。我像日本人一樣工作，繳納醫療保險、養老金和稅款，我學習日語，在這裡生活多年，組建了家庭，現在卻突然被告知從明天開始要支付一大筆錢，還說這裡仍然很便宜，如果我不喜歡就應該回國。僅僅因為我是外國人，我的人格就被否定，這真是令人心碎。」
根據日本政府早前公布在10月實施的簽證費用，以逗留時間分級，由目前的6,000日圓，最多增至7.5萬日圓，而永久居民的申請亦由目前1萬日圓大幅調升至20萬日圓。她表示：「有很多外國人無法融入日本社會，他們不認為自己比日本人優越，他們一直謙遜地生活着。不是每個人都能拿到高薪，聲優和動畫師的收入並不高，也不是所有專業人士都能賺到豐厚的收入。每天都讓人感到沮喪。很多外國人都在焦慮中努力工作，不知道明天會怎樣，因為規則隨時可能再次改變。」然而她的社交平台引來一些日本人的批評，她指「不是我付不起續費，事實上我剛剛續費。但加價的消息傳出後，我感受到了一種前所未有的強烈仇恨。」
在留資格更新料や永住許可が上がってもまだ安いって言っている人...— ジェーニャ🌸声優 (@jenya_jp) August 26, 2026
日本人と同じように働いて保険年金税金を払って、日本語も覚えて何年も住んで家庭を築いて、いきなり明日から高額金を払え、まだ安い、嫌なら国に帰れってって言われたら、外国人ってだけで人格を否定されて、ただただ悲しいです。…