日本外國人組織促撤回收緊永住要求　俄羅斯人聲優指外國人被否定

日本近期宣布收緊外國人申請永久居民的條件，以及提高申請居留簽證的費用。日本一個協助移民的民間組織在今日（28日）召開記者會，要求日本政府撤回收緊條件的決定。另外有來自俄羅斯的聲優指，自己申請簽證費用被大幅上升，感覺因為是外國人，就被日本否定一樣。

日本組織「全國聲援移民聯盟（移住連）」在今日於東京舉行記者會，反對日本政府收緊永久居民的申請條件。日本出入國在留管理廳的公布，申請永久居民的外國人需要家庭年收入高於日本平均、需要預繳部份的日本年金，同時要有一定的日語能力，有關的計劃在諮詢公眾，並計劃在明年4月起實施。組織的代表律師指，這是對既有秩序的威脅。而出席記者會的日本居住外國人就表示，不希望收緊條件。