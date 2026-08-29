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出版：2026-Aug-29 10:45
更新：2026-Aug-29 10:45

西藏尼泊爾泥石流｜拒外國助搜救　尼：基於救災能力評估

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尼泊爾軍隊在災區現場。（圖／美聯社）

尼泊爾軍隊在災區現場。（圖／美聯社）

尼泊爾與中國西藏交界日前發生毀滅性山洪，造成近500人死亡、逾千人失蹤，其中包括數百名外籍人士。儘管多個國家主動提出派遣搜救隊協助，但尼泊爾政府表示，目前國內救援能力足以應對災情，暫不需要外國搜救人員進入災區。

將適時提出協助請求

尼泊爾外交部28日指出，搜救工作正由軍方、警方及其他安全機構全面執行，現階段無須接受外國搜救隊支援。不過，政府仍感謝各國提供援助與慰問，並表示未來若有需要，將適時提出協助請求。

此次災難造成大批外國旅客及工程人員失聯，引發多國高度關注。據當地媒體報道，包括印度、中國、美國、英國、日本、南韓、斯里蘭卡及孟加拉等國，都曾向尼泊爾表達派遣搜救隊的意願，但均遭婉拒。

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稱與地緣政治無關

南韓外交部表示，目前仍有9名南韓籍人員失聯、10人受困。南韓政府已派遣由外交、警消等單位組成的應變小組前往尼泊爾，並持續與尼方協商，希望能讓南韓救援人員參與搜尋失聯公民。此外，南韓也宣布提供100萬美元（約784萬港元）人道援助，透過國際組織協助災區救援與災後重建。

外界一度猜測，尼泊爾拒絕外國搜救隊，可能與災區鄰近中國西藏、地處敏感邊境有關。不過，尼泊爾外交部否認此說法，強調決定完全基於救災能力評估，與地緣政治因素無關。

這場山洪被認為是由冰川崩塌引發，洪水夾帶大量冰雪、泥石及巨石，重創尼泊爾北部及西藏南部地區，造成道路、橋梁、水力發電設施及邊境口岸嚴重毀損。由於上游仍有堰塞湖潰決風險，救援工作持續面臨高度挑戰，當局也警告下游居民保持警戒，防範可能發生的第二波洪災。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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