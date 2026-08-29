西藏尼泊爾泥石流｜拒外國助搜救　尼：基於救災能力評估

尼泊爾與中國西藏交界日前發生毀滅性山洪，造成近500人死亡、逾千人失蹤，其中包括數百名外籍人士。儘管多個國家主動提出派遣搜救隊協助，但尼泊爾政府表示，目前國內救援能力足以應對災情，暫不需要外國搜救人員進入災區。

將適時提出協助請求

尼泊爾外交部28日指出，搜救工作正由軍方、警方及其他安全機構全面執行，現階段無須接受外國搜救隊支援。不過，政府仍感謝各國提供援助與慰問，並表示未來若有需要，將適時提出協助請求。

此次災難造成大批外國旅客及工程人員失聯，引發多國高度關注。據當地媒體報道，包括印度、中國、美國、英國、日本、南韓、斯里蘭卡及孟加拉等國，都曾向尼泊爾表達派遣搜救隊的意願，但均遭婉拒。