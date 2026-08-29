西藏尼泊爾泥石流｜尼國證547人罹難　災民赴軍營尋親

尼泊爾和中國交界近日發生泥石流，根據尼泊爾警方28日統計，目前有547人罹難、977人失蹤以及至少1,473人受傷，失蹤者中又包含517名外籍人士，另有121名外籍人士獲救。中方則統計死者5人、失蹤558人。
失蹤者包括16名中國人
目前災情相關數字仍未定案，《BBC》報道，尼泊爾旅遊局28日表示，121名外籍獲救者包含85名印度籍、16名中國籍、9名韓籍等，還有上百名尼泊爾本國籍民眾下落不明。
《CNN》報道則指出，當局在重災區奴瓦科特縣（Nuwakot）的軍營設置救援中心，軍方人員在營區一間小屋貼滿寫有人名、出生日期的白紙，許多民眾前來按紙尋親，還有家屬大喊失蹤者的姓名、電話號碼，希望能找出一線希望，場面哀戚。
太著重搜救外籍人士
現場一名男子認為，當局花太多精力在搜救外籍人士上，包括那些去西藏朝聖的旅客，以及在水電站工作的人員。
尼泊爾軍方發言人巴斯內特（Rajaram Basnet）將軍說，當局27日陸續從重災區之一的拉蘇瓦縣（Rasuwa）轄下城市蒂穆雷（Timure）、夏布貝西（Syaphrubesi）等地救出約900人，不過未來可能還會下雨，恐影響搜救行動。
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