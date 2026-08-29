西藏尼泊爾泥石流｜尼國證547人罹難　災民赴軍營尋親

中尼交界發生嚴重山洪已兩天，有關單位持續在災區搜尋倖存者。（圖／路透）

尼泊爾和中國交界近日發生泥石流，根據尼泊爾警方28日統計，目前有547人罹難、977人失蹤以及至少1,473人受傷，失蹤者中又包含517名外籍人士，另有121名外籍人士獲救。中方則統計死者5人、失蹤558人。

失蹤者包括16名中國人

目前災情相關數字仍未定案，《BBC》報道，尼泊爾旅遊局28日表示，121名外籍獲救者包含85名印度籍、16名中國籍、9名韓籍等，還有上百名尼泊爾本國籍民眾下落不明。

《CNN》報道則指出，當局在重災區奴瓦科特縣（Nuwakot）的軍營設置救援中心，軍方人員在營區一間小屋貼滿寫有人名、出生日期的白紙，許多民眾前來按紙尋親，還有家屬大喊失蹤者的姓名、電話號碼，希望能找出一線希望，場面哀戚。