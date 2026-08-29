日本導演成島出病逝終年65歲　患肺癌多年創作不輟

日本影壇傳憾事！曾以《第八日的蟬》、《不可思議的海角物語》等作品聞名，並在蒙特婁世界電影節奪下雙料大獎的導演兼編劇成島出，傳出在24日因肺癌病逝，享年65歲，消息於28日由所屬經理人公司對外證實，震驚日本影壇。

2017年確診肺癌

成島出2017年完成電影《暫時先辭掉工作》拍攝後，被診斷出罹患肺癌，隨即投入治療。歷經與病魔長期奮戰後，他於2020年以電影《Goodbye 以謊言開端的人生喜劇》重返工作崗位，持續投入電影創作。

值得一提的是，成島出曾在2020年電影《生命的停車場》記者會上透露，自己抗癌期間收到合作多次的國寶級女星吉永小百合送上的護身符與親筆信，讓他深受感動，也成為支撐他面對病痛的重要力量之一。