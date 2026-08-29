餐廳侍應爆業界清潔餐具勁求其　水瓶永遠唔洗日日用

侍應大爆餐飲業求其清潔餐具 水瓶永遠唔洗日日用（示意圖／AI生成）

海外多名餐廳服務生日前向知名雜誌《Travel + Leisure》揭露餐廳營運的驚人內幕，涵蓋退餐處理、餐具清潔到免費麵包的使用方式，引發消費者對用餐衛生的關注。 根據服務生的爆料，客人將餐點退回廚房並非一定會重新製作，多名服務生表示，廚房人員往往只是更換盤子、重新整理擺盤後就直接端回給客人。即使客人要求漢堡去除芝士，廚師也可能僅將已融化的芝士刮掉，而非重新製作整份漢堡。然而，若退回的食物完全未被客人動過，情況則有所不同。一名服務生透露，未被食用的牛排會成為外場員工的福利帶回家享用，另有服務生表示曾在數天內帶回約十盒肋排。

考慮要求瓶裝水 餐具清潔方面同樣令人擔憂，服務生指出，餐具從洗碗機取出時若仍殘留食物，工作人員會直接倒上熱水將殘渣擦掉，而不會重新清洗。若發現餐具上有菜渣，也不會重新洗一次，僅以熱水及抹布簡單擦乾淨就直接使用。 最令人關注的是餐廳水瓶的使用方式。一名服務生曾在某間餐廳工作期間發現，餐桌上的水瓶整晚都不會清洗，服務生在八小時的工作期間持續使用同一批水瓶為客人補水。到了晚上，外場人員只將剩水倒掉，再把水瓶放進櫃子，隔天就直接重新裝水供客人使用。對此，多名服務生建議消費者考慮要求瓶裝水，以確保飲水安全。

強調禮貌「非常重要」 免費麵包籃的重複使用也成為衛生疑慮，一名服務生坦言會重複使用麵包籃，意味着上一桌客人未吃完的麵包有可能被重新放回籃中，送到下一桌客人面前。服務生因此建議，若餐廳提供免費麵包，消費者最好選擇不吃。 不過，餐廳內幕並非全是負面消息。服務生表示，消費者若待人有禮、對服務人員友善，有時反而可能獲得額外待遇。一名服務生強調禮貌「非常重要」，服務人員有時可自行決定是否為客人免除飲料或前菜費用。