西藏尼泊爾泥石流｜尼8歲童攀樹保命　母喜聞兩子均生還

尼泊爾北部日前遭冰川崩塌引發的泥石流重創，造成數百人死亡、數千人失聯。一名8歲男童在災難發生時逃進森林、爬上大樹躲避洪水，歷經數日驚魂後，終於與苦尋多日的母親重逢，成為這場重大災難中少見的溫馨故事。

腿部骨折及臉部受傷

路透社報道，8歲男童佐亞爾．加萊（Zoyal Ghale）當時正在學校，突如其來的洪水襲擊後，他與同伴逃往附近森林，並爬上樹木避難，成功躲過洪流，但腿部骨折、臉部受傷，之後由直升機送往加德滿都接受治療。