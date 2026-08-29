西藏尼泊爾泥石流｜尼8歲童攀樹保命　母喜聞兩子均生還

尼泊爾北部日前遭冰川崩塌引發的泥石流重創，造成數百人死亡、數千人失聯。一名8歲男童在災難發生時逃進森林、爬上大樹躲避洪水，歷經數日驚魂後，終於與苦尋多日的母親重逢，成為這場重大災難中少見的溫馨故事。
腿部骨折及臉部受傷
路透社報道，8歲男童佐亞爾．加萊（Zoyal Ghale）當時正在學校，突如其來的洪水襲擊後，他與同伴逃往附近森林，並爬上樹木避難，成功躲過洪流，但腿部骨折、臉部受傷，之後由直升機送往加德滿都接受治療。
男童的母親塔芒（Matti Maya Tamang）原本以為兩名兒子都已在災難中罹難，連日奔走各處避難所、醫院及收容中心尋人，始終沒有消息。直到她向一名路透社記者求助，得知記者曾在醫院採訪一名獨自接受治療、與描述相符的男童，才確認孩子仍然活着。
至少580人死亡
母子隨後在加德滿都醫院重逢，歷經數日煎熬的母親激動擁抱兒子，並表示原本已做好失去孩子的心理準備，如今能夠再次見到兒子，心中充滿感激。更令人欣慰的是，她事後也確認另一名兒子同樣平安獲救。
這場災難源於喜馬拉雅山區冰川崩塌，引發大量岩石、冰雪、泥流傾瀉而下，重創尼泊爾與中國西藏交界地區。根據最新統計，洪災已造成至少580人死亡，約2,500人失蹤，約1.7萬名兒童受到影響，搜救工作仍持續進行中，當局也持續警戒可能發生的新一波洪水。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章