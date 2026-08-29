特朗普：美委達成「史上最大」石油協議　掌650億桶儲量

美國總統特朗普（Donald Trump）28日宣布，美國已與委內瑞拉達成一項重大能源協議，將取得約650億桶石油儲量的控制權，並形容這是「世界史上最大的石油交易」，可望強化美國能源安全，同時協助壓低國內汽油價格。
特朗普透過社交平台表示，這項協議由國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）共同促成。不過，截至目前，委內瑞拉官方尚未正式證實協議內容，也未對相關細節作出回應。
具體內容尚未公布
根據目前公布資訊，協議涵蓋約650億桶石油儲量，特朗普政府宣稱將透過公私合作模式推動開發，並吸引約1,000億美元（約7,842億港元）民間投資，協助重振委內瑞拉長期衰退的石油產業。白宮尚未公布參與企業、合作架構及執行方式等具體內容。
特朗普表示，這項協議是在美國面臨能源供應壓力之際達成。隨着美伊衝突持續已滿6個月，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）原油運輸受阻，全球能源市場持續震盪，美國戰略石油儲備也因持續釋放而降至近年低點，使政府尋求新的原油來源，以穩定供應並抑制油價。
可能涉及憲法爭議
委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量之一，但由於多年投資不足、基礎設施老化及政治動盪，原油產量始終未能充分發揮潛力。分析人士指出，即使協議正式生效，要恢復大規模生產仍需投入大量資金與時間，美國企業是否願意大舉投資，也仍存在法律與商業風險。
此外，這項協議也引發外界關注。部分委內瑞拉政治人物及法律專家質疑，將大規模油田控制權交由外國勢力，可能涉及憲法爭議；能源業界則認為，在合作細節尚未公開前，仍難以評估其對全球油市及美國油價的實際影響。
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