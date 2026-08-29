特朗普：美委達成「史上最大」石油協議　掌650億桶儲量

美國總統特朗普（Donald Trump）28日宣布，美國已與委內瑞拉達成一項重大能源協議，將取得約650億桶石油儲量的控制權，並形容這是「世界史上最大的石油交易」，可望強化美國能源安全，同時協助壓低國內汽油價格。

特朗普透過社交平台表示，這項協議由國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）共同促成。不過，截至目前，委內瑞拉官方尚未正式證實協議內容，也未對相關細節作出回應。

具體內容尚未公布