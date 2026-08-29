美國婦與芝娃娃失散12年　憑晶片尋回愛犬瞬間淚崩

報道指出，現年16歲的芙蘿於2014年失蹤。當時飼主安東尼諾（Vanessa Antonino）生活陷入困境，只能帶著4歲的芙蘿住在車上，白天外出工作時將牠留在車內，沒想到返家後發現愛犬已不見蹤影。她四處尋找卻始終沒有結果，一度認為這輩子再也見不到牠。

美國伊利諾州一名女子與失散長達12年的愛犬奇蹟重逢。這隻名叫「芙蘿」（Flor）的芝娃娃，在印第安納州被好心民眾救起後，動物收容所透過植入晶片確認身份，成功聯繫上原飼主，讓這場跨越12年的重逢感動無數網友。

12年間成家立室

12年間，安東尼諾逐漸重建生活，組成家庭並育有3名孩子。她經常向孩子們分享芙蘿的照片，稱牠是家中的「大姐姐」，雖然從未放棄希望，但隨着時間流逝，也認為重逢幾乎不可能。

事情直到日前出現轉機。一名來自路易斯安那州、協助印第安納州風災救援的志工，在路邊發現一隻受驚的芝娃娃，擔心牠遭車輛撞擊，便將牠送往動物收容所。工作人員掃描晶片後，雖然登記資料已相當老舊，仍透過多方查找成功聯絡到安東尼諾，安排雙方重逢。