俄羅斯遠東天然氣工廠大火釀15死39傷　濃煙衝天（有片）

俄羅斯遠東阿穆爾州（Amur）一座大型天然氣化工廠日前發生嚴重火災，造成至少15人死亡、39人受傷住院。廠方8月28日表示，搜救工作已經結束，死者包括1名俄羅斯公民及14名外籍勞工，事故原因仍在調查中。

未發現蓄意破壞或人為攻擊跡象

事故發生於8月26日，起火地點為阿穆爾天然氣化工綜合體（Amur Gas Chemical Complex，AGCC）。網路流傳的影片顯示，火勢發生後，大批工人倉皇逃離現場，濃煙衝天。俄羅斯調查委員會已介入調查，將釐清是否涉及工業安全規範違失，目前並未發現任何蓄意破壞或人為攻擊跡象。