俄羅斯遠東天然氣工廠大火釀15死39傷　濃煙衝天（有片）

俄羅斯遠東阿穆爾州（Amur）一座大型天然氣化工廠日前發生嚴重火災，造成至少15人死亡、39人受傷住院。廠方8月28日表示，搜救工作已經結束，死者包括1名俄羅斯公民及14名外籍勞工，事故原因仍在調查中。
未發現蓄意破壞或人為攻擊跡象
事故發生於8月26日，起火地點為阿穆爾天然氣化工綜合體（Amur Gas Chemical Complex，AGCC）。網路流傳的影片顯示，火勢發生後，大批工人倉皇逃離現場，濃煙衝天。俄羅斯調查委員會已介入調查，將釐清是否涉及工業安全規範違失，目前並未發現任何蓄意破壞或人為攻擊跡象。
廠方指出，15名罹難者皆為承包商員工，其中14人為外籍人士，但未公布所有罹難者的國籍。先前曾證實死者中包括6名中國籍工人，目前仍有39名傷者住院治療，其中9人已轉送莫斯科接受進一步治療。
阿穆爾天然氣化工綜合體位於俄羅斯與中國邊境附近，距離莫斯科約5,500公里，是全球規模最大的聚乙烯、聚丙烯生產基地之一。不過，工廠當時仍處於建設與試車階段，原定於2027年初正式投產。
根據初步調查，火勢起於廠區一處輔助製程區域，主要生產設備並未受損。廠方表示，已在俄羅斯緊急情況部協助下展開復原工作，未受火災波及的設施將持續施工與投產準備工作。此外，監測儀器顯示，工廠區及周邊地區空氣中的有害物質濃度並未超出法定安全標準。
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