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國際
出版：2026-Aug-30 15:29
更新：2026-Aug-30 15:29

南非兩飛機在球場上低飛掠過　離地僅50米穿過煙火（有片）

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南非兩飛機在球場上低飛掠過　離地僅50米穿過煙火

南非兩飛機在球場上低飛掠過　離地僅50米穿過煙火

南非開普敦一場國際欖球賽開賽前，兩架客機以極低高度，飛越擠滿5.5萬名觀眾的體育場，驚險畫面在社交平台瘋傳。外國傳媒指出，此舉竟是「傳統」，最早可追溯至1995年欖球世界盃決賽。

這2架由南非空聯航空公司（Airlink）的Embraer E-Jets班機，8月29日在南非「Springboks」對紐西蘭「All Blacks」賽前，進行傳統的低飛表演。兩架飛機更特別換上全綠塗裝，配合賽事氣氛，從體育場上空呼嘯而過。

2架客機以極低高度，飛越擠滿5.5萬名觀眾的體育場 2架客機以極低高度，飛越擠滿5.5萬名觀眾的體育場 其中一架飛機在煙火中穿越而出 其中一架飛機在煙火中穿越而出 當時客機的氣壓高度約50米 南非空聯航空公司（Airlink）的Embraer E-Jets班機的航道經過球場上空

高度距離地面僅50米

根據影片顯示，兩架客機低空掠過時，恰逢現場施放煙花，其中一架由煙火中穿越而出，看起來極為驚險，有網友表示，「看起來飛機幾乎要撞上開普敦體育場屋頂了。」報道指出，根據飛行追蹤資料顯示，當時客機的氣壓高度約50米，與體育場屋頂高度相近。

事實上，「低空飛越體育場」並非南非首次出現，這項特殊傳統可追溯至1995年欖球世界盃決賽，當時一架南非航空（SAA）波音747客機曾在約翰奈斯堡Ellis Park體育場上空飛越，為南非與紐西蘭的決賽助陣。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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