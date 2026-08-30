南非兩飛機在球場上低飛掠過　離地僅50米穿過煙火（有片）

南非開普敦一場國際欖球賽開賽前，兩架客機以極低高度，飛越擠滿5.5萬名觀眾的體育場，驚險畫面在社交平台瘋傳。外國傳媒指出，此舉竟是「傳統」，最早可追溯至1995年欖球世界盃決賽。
這2架由南非空聯航空公司（Airlink）的Embraer E-Jets班機，8月29日在南非「Springboks」對紐西蘭「All Blacks」賽前，進行傳統的低飛表演。兩架飛機更特別換上全綠塗裝，配合賽事氣氛，從體育場上空呼嘯而過。
高度距離地面僅50米
根據影片顯示，兩架客機低空掠過時，恰逢現場施放煙花，其中一架由煙火中穿越而出，看起來極為驚險，有網友表示，「看起來飛機幾乎要撞上開普敦體育場屋頂了。」報道指出，根據飛行追蹤資料顯示，當時客機的氣壓高度約50米，與體育場屋頂高度相近。
事實上，「低空飛越體育場」並非南非首次出現，這項特殊傳統可追溯至1995年欖球世界盃決賽，當時一架南非航空（SAA）波音747客機曾在約翰奈斯堡Ellis Park體育場上空飛越，為南非與紐西蘭的決賽助陣。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Cape Town, get your cameras ready! ✈️— Airlink (@Fly_Airlink) August 29, 2026
We’ll be visiting DHL Stadium just before kick-off, so get creative and share your pics and vids with us using #FlyAirlink, and yours could be featured next! 📸
Airlink is an Official Partner of Rugby’s Greatest Rivalry, presented by Castle… pic.twitter.com/kfgwClyGWO
🚨 Watch! These Planes Swoop Incredibly Low Over Cape Town Stadium— Ravinder Singh (@ravindraJourno) August 30, 2026
Two Airlink passenger planes flew just metres above the stadium roof before the South Africa-New Zealand rugby Test.#Capetown #Airlink #Planes pic.twitter.com/XWyxOGqAvF