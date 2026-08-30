委內瑞拉美國石油協議維期25年 目標每日產量超過150萬桶

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）8月29日證實，委內瑞拉與美國達成的能源協議將維持25年，目標是將原油產量提升至每日150萬桶以上，她同時強調，委內瑞拉仍保有對天然資源的所有權與主權。
委內瑞拉臨時總統聲稱仍擁有石油主權
《路透社》報道，羅德里格斯在該國國營電視台《VTV》表示，「這項為期25年的雙邊計劃，將開發17座戰略性油田，目標產量超過每日150萬桶。」她強調，150萬桶的目標僅適用於委美雙邊協議，整體能源擴張計劃還包括開發8個全新油田區塊。
美國總統特朗普（Donald Trump）8月27日宣布，美國將透過與民間企業合作，取得委內瑞拉龐大石油資源的部分控制權，盼藉由美國企業的資金、技術與管理能力，重振委內瑞拉低迷的石油產業，同時增加美國原油供應、壓低燃料價格。
特朗普透露，美國已透過與私人企業合作，取得委內瑞拉超過650億桶探明石油儲量的多數控制權，但沒有公布更多協議細節。委內瑞拉擁有全球最大的探明石油儲量，但受多年投資不足、管理不善以及美國制裁影響，目前每日原油產量約125萬桶，遠低於其潛在產能。報導引述兩名知情人透露，美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）預計是首批完成談判的企業之一。
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