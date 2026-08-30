委內瑞拉美國石油協議維期25年 目標每日產量超過150萬桶

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）8月29日證實，委內瑞拉與美國達成的能源協議將維持25年，目標是將原油產量提升至每日150萬桶以上，她同時強調，委內瑞拉仍保有對天然資源的所有權與主權。

委內瑞拉臨時總統聲稱仍擁有石油主權

《路透社》報道，羅德里格斯在該國國營電視台《VTV》表示，「這項為期25年的雙邊計劃，將開發17座戰略性油田，目標產量超過每日150萬桶。」她強調，150萬桶的目標僅適用於委美雙邊協議，整體能源擴張計劃還包括開發8個全新油田區塊。