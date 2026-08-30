日政府評估近畿活斷層活動 未來30年6.8級以上地震機率50至60% 大阪京都神戶地震機率過半

日本政府公布近畿地區活斷層的長期評估，指出近畿地區未來30年發生6.8級以上地震的機率為50%至60%。其中，穿過福井縣敦賀核電廠的活斷層被列為風險最高的區域。
共同社報道，日本政府地震調查委員會之前曾評估主要活斷層，這次的評估擴大到11個地區、共45條活斷層。
依地震發生機率由高至低，順序被分為S、A、Z級，以及「不明」的X級等4個等級。風險最高、地震發生機率達3%以上的「S級」區域從原有3個增至9個，包括穿過福井縣敦賀核電廠的活斷層。
日本地震｜近畿地震發生機率高於其他地區
關於活斷層，地震調查委員會設想超過日本國內最大規模、達8級以上的巨大地震。此次評估屬於自2013年起公布的區域評估之一，是繼九州、關東、本州西部、四國之後的第5例，並納入電力公司及大學等機構的調查結果。
日本政府地震調查委員會委員長小原一成指出，「該(近畿)地區活斷層眾多，地震發生機率也高於其他地區」，呼籲把這次評估結果反映於地方政府的災損預測及防災計劃中。
調查委員會根據活斷層的特徵及分布情況，把近畿地區劃分為「近畿三角帶」、「近畿西北部」、「紀伊半島」3個區域評估。
日本地震｜包括多個港人熱門旅遊城市
近畿三角帶由敦賀灣、兵庫縣淡路島及伊勢灣三地連線圍成，活斷層密集，地震發生機率達40%至60%，為3個區域中最高。這個區域涵蓋京都市、大阪市、神戶市等人口密集的地區，9個S級區段全部位於該區域。
近畿西北部包括兵庫縣及京都府北部等地，地震發生機率為30%；「紀伊半島」則為7%。
若從各個活斷層的評估結果來看，「柳瀨－關原斷層帶」跨越福井、滋賀、岐阜三縣、全長約127公里，若發生連動，預測地震規模將達8.1至8.3級。
兵庫縣的「六甲及淡路島斷層帶」中，與1995年阪神大地震主要震源區相鄰的「六甲山地南緣－淡路島東岸」區段亦被評為S級。大阪市區地下的「上町斷層帶」則由原先的S級下調，但調查委員會指出，其危險性並未消失。