日政府評估近畿活斷層活動 未來30年6.8級以上地震機率50至60% 大阪京都神戶地震機率過半

日本近畿三角帶由敦賀灣、兵庫縣淡路島及伊勢灣三地連線圍成，活斷層密集，區域涵蓋京都市、大阪市、神戶市等人口密集的地區。圖為大阪市。(互聯網)

日本政府公布近畿地區活斷層的長期評估，指出近畿地區未來30年發生6.8級以上地震的機率為50%至60%。其中，穿過福井縣敦賀核電廠的活斷層被列為風險最高的區域。

共同社報道，日本政府地震調查委員會之前曾評估主要活斷層，這次的評估擴大到11個地區、共45條活斷層。

依地震發生機率由高至低，順序被分為S、A、Z級，以及「不明」的X級等4個等級。風險最高、地震發生機率達3%以上的「S級」區域從原有3個增至9個，包括穿過福井縣敦賀核電廠的活斷層。