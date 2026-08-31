美國加州一名成績優異的華裔青年Stanley Zhong，申請18間大學竟遭16校拒收，他雖未能入讀名校但獲Google聘為全職軟件工程師。Stanley Zhong與父親Nan Zhong認為見間大學有偏見，控告多間美國頂尖大學涉嫌歧視亞裔。

SAT達1590分學術能力極強

綜合美國傳媒報道，這名19歲2023年高中畢業，他的SAT達1590分、GPA達4.42，成績排名全校前9%，高中期間還創辦免費電子簽署新創公司，成績優異。然而離奇的是，他申請18間大學，卻有16間拒絕，包括多間頂尖公私立名校。他獲馬里蘭大學及德州大學奧斯汀分校錄取，但他選擇接受Google工作邀請，2023年秋季成為軟件開發工程師。