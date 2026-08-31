美國加州一名成績優異的華裔青年Stanley Zhong，申請18間大學竟遭16校拒收，他雖未能入讀名校但獲Google聘為全職軟件工程師。Stanley Zhong與父親Nan Zhong認為見間大學有偏見，控告多間美國頂尖大學涉嫌歧視亞裔。
SAT達1590分學術能力極強
綜合美國傳媒報道，這名19歲2023年高中畢業，他的SAT達1590分、GPA達4.42，成績排名全校前9%，高中期間還創辦免費電子簽署新創公司，成績優異。然而離奇的是，他申請18間大學，卻有16間拒絕，包括多間頂尖公私立名校。他獲馬里蘭大學及德州大學奧斯汀分校錄取，但他選擇接受Google工作邀請，2023年秋季成為軟件開發工程師。
Stanley與父親控告包括加州大學、華盛頓大學、密西根大學及康乃爾大學等16間學校，指控校方「種族歧視性的招生做法」，讓條件優異的亞裔申請人處於不利地位。
駁回華盛頓大學撤訴要求
其中華盛頓大學案件近日出現關鍵進展，聯邦法官James L. Robart駁回校方部分撤訴要求，讓Stanley提出的部分訴求得以繼續。Stanley的父親Nan Zhong興奮表示，「法官認為我們提出的事實指控，足以支持我們立場。」
Stanley的父親透露，訴訟事件披露後，已有數十個亞裔家庭與他聯繫，分享孩子「條件非常優秀，卻一次又一次慘遭拒絕」的經歷。
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