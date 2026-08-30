英媒︰俄密謀襲擊英國 已鎖定兩個目標

俄羅斯總統普京一名前高級顧問警告，俄方正考慮對英國發動新一波行動，並已將一家位於英國的無人機工廠及導彈製造企業列為「合法目標」。他指俄方可能採取破壞、縱火等「混合戰」手段，而非直接發動軍事攻擊。 曾任俄羅斯副外長的費奧多羅夫(Andrei Fedorov)接受英國《星期日郵報》專訪時表示，英國已成為俄國眼中的「頭號邪惡國家」。他聲稱，隨着有消息指英國製造的無人機被用於攻擊俄羅斯煉油設施，俄國社會對英國的不滿情緒持續升高，「不少專家都在呼籲對英國作出打擊，而且這些主張將獲得大多數俄羅斯民眾支持」。

費奧多羅夫又說，由於英國屬於北約成員國，俄方不會輕易發動正面軍事打擊，以免觸發北約集體防衛機制，引起西方聯盟軍事回應，故俄政府高層正研究其他方式向英國施壓。 被點名目標：無人機工廠與導彈生產商 報道指，被俄方點名的目標之一，是英烏合資企業Ukrspecsystems設於英國薩福克郡(Suffolk)的無人機工廠，廠址鄰近英國皇家空軍米登霍爾基地(RAF Mildenhall)。該公司的位置資料於今年4月被公開，當時一同遭曝光的還有另外5家為烏克蘭生產武器及無人機的歐洲企業。

此外，據報俄方亦把英國軍工企業MBDA視為潛在目標。該公司生產射程達350英里的「風暴影」(Storm Shadow)巡航導彈，並在英格蘭赫特福德郡斯蒂夫尼奇(Stevenage)設有總部，聘用約4,000名員工。費奧多羅夫談及MBDA時直言：「莫斯科許多專家認為，這絕對是一個合法目標(legal target)。」他又聲稱，克里姆林宮對英國首相貝安德向烏克蘭提供風暴影導彈技術藍圖感到憤怒，而有關導彈過去曾被用於打擊俄羅斯境內目標。 克里姆林宮發言人較早前警告，貝安德政府應明白相關行動可能帶來的後果，並形容這是在「玩火」，結果可能難以預料。

報道又披露，美國中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)上周二曾到訪莫斯科，並據報警告俄方不要攻擊北約國家，但俄羅斯官員仍持續發出針對英國的強硬言論。 自俄烏戰爭爆發以來，英方指俄羅斯已多次涉及針對英國行動。2024年3月，倫敦東部一座存放援助烏克蘭物資的倉庫遭縱火，涉案者被指受俄羅斯瓦格納僱傭兵集團僱用。今年6月，兩名男子則因涉及多宗與前首相施紀賢(Keir Starmer)有關的住宅及車輛縱火案被判囚。