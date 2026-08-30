柬埔寨稱國內已不存在詐騙園區 國際專家質疑

柬埔寨政府聲稱掃蕩詐騙集團基地的行動取得重大進展，已徹底剷除國內所有網絡詐騙園區，但國際特赦組織等專家質疑其說法。 路透社報道，負責打擊網絡詐騙的柬埔寨國務部長蔡西納烈(Chhay Sinarith)本月27日對一群外交官員表示：「(柬埔寨的)大規模詐騙活動已全面受到控制，目前國內已不存在網絡詐騙園區。」關於這次會議的聲明在28日公布。 惟聲明亦指，犯罪集團已轉為分散經營的小規模活動，匿藏旅館、公寓、出租屋、車輛和咖啡店等地點。對此，柬埔寨當局將持續鎖定這些目標進行掃蕩。

詐騙園區｜國際特赦「高度質疑」柬埔寨說法 國際特赦組織亞太區共同主管Montse Ferrer指出，這規模達數十億美元的詐騙產業在柬埔寨牽涉的關係「盤根錯節」，國際特赦組織「高度懷疑詐騙園區已被有效剷除」的說法。 Ferrer指出，長遠而言，打擊行動是否成功不在於有多少園區關閉，而是責任人是否受到調查、起訴以及防止詐騙園區恢復營運。 據悉，這些詐騙園區大多由中國犯罪集團營運，容納數以萬計工作人員，許多是人口販運受害者，他們生活在壓迫、酷刑、性侵等惡劣環境中，被迫從事電話及網絡詐騙。自新冠疫情爆發以來，這些詐騙園區在柬埔寨、老撾、菲律賓及緬甸與泰國邊境的法治薄弱地區蓬勃發展。

詐騙園區｜詐騙活動只是受阻而非遭剷除 路透社記者今年2月、3月及4月走訪柬埔寨遭廢棄或查封的詐騙園區，並訪問關連人士，發現有虐待工作人員等證據。 蔡西納烈表示，柬埔寨當局自去年7月以來調查793處可疑地點，進而掃蕩624處詐騙集團據點，合共拘捕來自39國近3萬人。 美國哈佛大學客席研究員、東南亞跨國犯罪分析員Jacob Sims表示：「國際壓力今年對大型詐騙園區造成實質影響，這些園區長期以來是柬埔寨政府助長的詐騙經濟中顯而易見的一環。」

詐騙園區｜專家質疑詐騙集團受到當局包庇 Sims指出，柬埔寨公民社會與媒體受到當局打壓，在沒有獨立查證的情況下，對於政府根除的說法必須存疑，「對國際社會而言，更大的風險是將表面上的(詐騙)活動受阻，誤以為已剷除這個產業背後的網絡和政治保護」。