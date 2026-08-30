美加關稅｜回敬特朗普「美國湖」 加拿大岸邊豎立巨形標語「安大略湖(現在和永遠)」

美國和加拿大近日因關稅戰鬧不和，美國總統特朗普上周簽署行政命令將連接美加兩國的安大略湖改名為「美國湖」(Lake America)。加拿大安大略省長福特以7.3米乘3.6米大的巨形字牌回敬，上周六(29日)在對著該湖的岸邊公園，為豎立在該處、寫有「安大略湖。現在和永遠」(Lake Ontario. Now and Always)字眼的字牌揭幕，牌上還附有相同的法語標語。

美加關稅｜學者：美加爭拗比玩笑更嚴重

福特另在社交網發布短片說，特朗普試圖為安大略湖改名是因為安大略省和加拿大為捍衛權益企硬；並稱安大略湖將長命過特朗普任期，「特朗普總統卸任後，它仍然會被稱為安大略湖」。加拿大歷史學家Robert Bothwell對特朗普的批評更加尖酸，說 「世界上最偉大的國家竟然會認真對待這種笨蛋」。但他同時認為美加爭拗比玩笑更嚴重，指特朗普更廣闊的目標是「讓加拿大從屬於美國，最好的結果是使加拿大成為殖民地，最壞的結果是將其併入美國」。多倫多大學榮譽退休教授Nelson Wiseman表示，特朗普希望加拿大像附庸國一樣行事，但加拿大拒絕這樣做。這讓他很惱怒。