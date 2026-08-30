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出版：2026-Aug-30 21:57
更新：2026-Aug-30 21:57

東京迪士尼樂園餐廳火警 遊客「尿袋」燃燒冒煙(有片)

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東京迪士尼樂園餐廳火警

東京迪士尼樂園餐廳報稱火警，有遊客拍到消防員到場。(互聯網)

日本東京迪士尼樂園周日(30)發生火警，園內一間中華料理餐廳的員工下午報警稱，一名遊客的手提袋冒煙，消防及警員到場，餐廳內的所有遊客自行疏散到室外，無人受傷。

千葉縣警方表示，警方於4時40分左右接獲東京迪士尼樂園一間餐廳的員工報案，稱「有遊客的手提袋冒煙」。消防隨即派出7輛消防車到場，確認一名遊客的手提袋及化妝袋在燃燒。

東京迪士尼度假區營運商Oriental Land表示，事發時1樓座位區內一名遊客的手提袋突然冒煙，工作人員隨即將餐廳的所有遊客疏散到室外，無人受傷。

東京迪士尼樂園餐廳 東京迪士尼樂園餐廳火警 東京迪士尼樂園餐廳火警

報道指，事發的是園內的中華料理餐廳「レゴランド・ジャパン」(中國航海家)。

警方調查後發現，遊客的手提袋裡裝著俗稱「尿袋」的便攜式充電器，警方估計可能是充電器燃燒冒煙，正進一步調查事故原因。該餐廳事後暫停營業，待確認安全後才重開。

使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜資料來源︰消防處（am730製圖） 使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜不要將火牛長期接駁電源，使用後應隨即拔走插頭（am730製圖） 使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜如發現火牛在操作時發出高溫，應立即拔走插頭並關閉電源（am730製圖） 使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜為外置充電器充電時，不要同時利用該充電器為其他裝置充電，以免充電器超出負荷（am730製圖） 使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜避免讓外置充電器受到碰撞擠壓，否則零件可能鬆脫或移位，引起短路或燃燒（am730製圖）

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