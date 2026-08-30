東京迪士尼樂園餐廳火警 遊客「尿袋」燃燒冒煙(有片)

日本東京迪士尼樂園周日(30)發生火警，園內一間中華料理餐廳的員工下午報警稱，一名遊客的手提袋冒煙，消防及警員到場，餐廳內的所有遊客自行疏散到室外，無人受傷。

千葉縣警方表示，警方於4時40分左右接獲東京迪士尼樂園一間餐廳的員工報案，稱「有遊客的手提袋冒煙」。消防隨即派出7輛消防車到場，確認一名遊客的手提袋及化妝袋在燃燒。

東京迪士尼度假區營運商Oriental Land表示，事發時1樓座位區內一名遊客的手提袋突然冒煙，工作人員隨即將餐廳的所有遊客疏散到室外，無人受傷。