浴衣男躲日本便利店翻成人雜誌手淫 店員說英文趕他走(有片)

日本便利店爆出當眾猥褻事件，引發熱議。近日社交網流傳片段，可見一名穿著浴衣的男子在便利店的成人雜誌專區，做出疑似手淫的動作，店員上前，說英文喝令他立即離開。
片段中，該名男子穿著疑似酒店提供的浴衣，在一間全家便利店(FamilyMart)的成人雜誌專區翻閱刊物，未料隨後做出疑似手淫的動作。畫面可見，一名店員上前喝止。店員起初嘗試用日文溝通，但男子似聽不懂，店員隨即說英文：「What are you doing now? (你在做些甚麼？)Masturbation now? (在手淫？)Get out, get out, get out.(出去，出去，出去。)」店員把男子手中的成人雜誌拿走，警告若不離開便會報警，男子離開。
網民猜測浴衣男來自哪裡
影片曝光後即引發熱議，不少網民讚店員果斷，當場把男子趕走，也有人說「如此在公眾地方猥褻，應報警將他拘捕，不能放走」。
因涉事浴衣男看似聽不懂日語，被店員喝斥驅趕後疑似爆出中文粗話，網民紛紛猜測他來自哪裡。
疑似中國人在便利店雜誌區「打手槍」，被店員趕了出去！— のらいぬ (@JapanBanZaiLove) August 22, 2026
完整對話大概是：
1. 0:01–0:02⁰What are you doing now！⁰（你在幹什麼呢！）
2. 0:04–0:05⁰Masturbation now？⁰（在打手槍嗎？）
3. 0:07–0:08⁰Get out, get out, get out!⁰（出去、出去、出去！）
🤡🤡🤡 pic.twitter.com/UyZMyCnWEx