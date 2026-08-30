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出版：2026-Aug-30 23:15
更新：2026-Aug-30 23:15

浴衣男躲日本便利店翻成人雜誌手淫 店員說英文趕他走(有片)

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浴衣男在便利店的成人雜誌專區做出疑似手淫動作，店員上前把他趕走。(互聯網)

日本便利店爆出當眾猥褻事件，引發熱議。近日社交網流傳片段，可見一名穿著浴衣的男子在便利店的成人雜誌專區，做出疑似手淫的動作，店員上前，說英文喝令他立即離開。

片段中，該名男子穿著疑似酒店提供的浴衣，在一間全家便利店(FamilyMart)的成人雜誌專區翻閱刊物，未料隨後做出疑似手淫的動作。畫面可見，一名店員上前喝止。店員起初嘗試用日文溝通，但男子似聽不懂，店員隨即說英文：「What are you doing now? (你在做些甚麼？)Masturbation now? (在手淫？)Get out, get out, get out.(出去，出去，出去。)」店員把男子手中的成人雜誌拿走，警告若不離開便會報警，男子離開。

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網民猜測浴衣男來自哪裡

影片曝光後即引發熱議，不少網民讚店員果斷，當場把男子趕走，也有人說「如此在公眾地方猥褻，應報警將他拘捕，不能放走」。

因涉事浴衣男看似聽不懂日語，被店員喝斥驅趕後疑似爆出中文粗話，網民紛紛猜測他來自哪裡。

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