大量絕版書離奇被掃購流向美國 主題雜亂包括香港珠寶 驚人用途曝光

英國多家二手書店近日發現，大量內容冷門、題材各異的舊書被美國買家成批購入，當中不少是絕版書。隨着法庭文件公開，業界相信這些書籍正被送往美國倉庫，拆除書脊後進行數碼掃描，再將實體書銷毀，以作為人工智能(AI)模型的訓練資料。 《每日郵報》報道，德文郡Compass Books負責人欣斯頓(Lucy Hingston)今年夏天收到大批訂單，內容涵蓋秘魯地質、南非歷史、鐵路及香港珠寶等互不相關主題。她與其他書商交流後發現，不少店舖均有類似情況，「這是一個道德兩難。我覺得我們被AI怪獸吞噬了。我想做成生意，但不想把書賣給會毀掉它們的人。」

出版界憂絕版書消失 公開文件顯示，開發聊天機械人Claude的Anthropic自2024年起推行代號「巴拿馬計劃」（Project Panama），花費數以百萬美元計購入數百萬本紙本書，再拆解、掃描及棄置原書。內部備忘錄更曾寫道：「我們不希望外界知道我們正在進行這項工作。」報道指出，大型語言模型需要吸收海量文字資料訓練。由於網上內容已大量被使用，企業開始尋找未曾數碼化的書籍擴充資料庫。

報道指，Anthropic過去曾利用逾700萬本來自盜版網站的電子書訓練模型，其中500萬本來自同一網站。今年8月，公司就相關集體訴訟以15億美元達成庭外和解。 英國出版商協會行政總裁康威(Dan Conway)批評，科技企業未經授權使用受版權保護內容，損害作者及創意產業利益。約克一間書店職員溫德爾(Finn Windle)表示，部分被購入的書籍已經絕版，「如果知道這些書是用來進行破壞式掃描，我們不會同意出售」。 Anthropic則回應稱，Claude的訓練資料來自公開網頁、商業取得資料及自行生成內容，並強調不會購買及銷毀珍稀古籍。雖然企業認為此舉有助提升AI能力，但書商擔心大量絕版及冷門著作被銷毀後，部分文化紀錄或只能以數碼形式留存。