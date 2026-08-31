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出版：2026-Aug-31 11:20
更新：2026-Aug-31 11:20

泰國女涉飲霸王酒欠6萬泰銖 遭酒吧經理私刑剃頭「以髮抵債」

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泰國女涉飲霸王酒欠6萬泰銖 酒吧經理強行剃頭「以髮抵債」

泰國女涉飲霸王酒欠6萬泰銖 酒吧經理強行剃頭「以髮抵債」

泰國曼谷一間酒吧因強行為女性客人剃頭抵債引發軒然大波，一名年輕女子於8月25日持偽造身份證件入場，結帳時無力支付高達6萬泰銖（約1.4萬港元）帳單，遭酒吧經理強行剃光頭髮。

持偽造身份證 涉多次走數為慣犯

8月27日相關影片架上載到TikTok，公開酒吧經理用剪髮器剃頭後將女子送往警署的過程。酒吧聲稱該女顧客過去曾多次「飲霸王酒」，經理隨後強迫女子簽署協議，同意以3,000泰銖（約710港元）的價格出售頭髮，該筆費用將由未支付的酒水與服務費中扣除，酒吧方面宣稱剃下的頭髮已交由員工捐贈，但未說明捐贈對象。

酒吧的做法被網民質疑，指在被要脅情境下簽署的合約，難以代表被動方的真實意願，認為酒吧應當尋求法律途徑報警，而非採取私刑手段。網民亦指出，女子先被剪成短髮，再被剃光頭。另外，有聲音呼籲當局關注女子的年齡、是否未成年或患有精神病等問題。

年輕女子欠款6萬泰銖，被強行剃光頭 女子在泰國曼谷酒吧涉嫌多次「飲霸王酒」 女子在泰國曼谷酒吧涉嫌多次「飲霸王酒」，被酒吧經理剃光頭 女子在泰國曼谷酒吧涉嫌多次「飲霸王酒」，被酒吧經理剃光頭

女子的母親出面駁斥酒吧的說法，聲稱女兒曾主動提出分期付款被拒媚。其母更指女兒身上帶有明顯瘀傷，懷疑曾遭受肢體暴力，已決定帶女兒前往警局報案，要求警方徹查真相。曼谷警方已介入調查。

酒吧道歉 稱經理當時情緒失控

網路上對酒吧的做法引發熱烈討論，網友各執一詞。酒吧最終扛不住輿論壓力公開道歉，解釋該名經理當時情緒失控才會衝動行事。酒吧表示預計聯繫女子的家屬，洽談後續賠償事宜。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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