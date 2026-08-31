美國新澤西街頭派對發生槍擊案2死8傷　槍手仍然在逃

美國新澤西州首府特倫頓（Trenton）8月30日凌晨發生槍擊案，多名槍手闖入一場街頭派對朝人群開火，造成2人死亡、8人受傷。警方表示，現場約有100人聚集，犯案槍手至今仍然在逃，警方已展開大規模調查。
根據警方說法，槍擊發生於當日凌晨約0時25分，地點位於東特倫頓威爾伯（Wilbur）社區洛卡斯特街（Locust Street）100號路段。警方獲報趕抵後，發現多人身中槍傷倒臥街頭，傷者分別由救護車及當地人送往醫院救治。
控方指出，死者為一名33歲女性及一名42歲男性，其餘8名傷者包括2名男性及6名女性，年齡介於23歲至43歲，目前傷勢穩定。
現場超過50枚彈殼
初步調查顯示，案發時現場正在舉行街區派對，多名疑犯步行接近聚會，突然朝人群密集開槍。警方在現場採集超過50枚彈殼，多輛車輛也遭流彈擊中。
特倫頓市長Reed Gusciora表示，事發聚會屬於未經申請的大型成人聚會，聚集數百人於住宅區街道，市府將檢討並研究防止類似未經許可的大型活動再次發生。他也呼籲若有案發影片或相關線索，應盡快向警方提供資料。
警方透露，事發前已有警員因接獲大型聚會通報前往現場，但因警方人數遠少於現場群眾，只能等待支援抵達。部分附近居民則質疑，警方若能及早驅散聚會，或許能避免悲劇發生。
目前本案由默瑟郡（Mercer County）檢察官辦公室兇殺案專案小組接手偵辦，警方尚未公布疑犯身分，也尚未確認犯案動機，案件仍在調查中。
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Two people were killed and nine others hospitalized after an overnight mass shooting at a gathering in Trenton, New Jersey, according to police. pic.twitter.com/4deexxUo8W— Breaking911 (@Breaking911) August 30, 2026