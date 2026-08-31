美國新澤西街頭派對發生槍擊案2死8傷　槍手仍然在逃

美國新澤西州首府特倫頓（Trenton）8月30日凌晨發生槍擊案，多名槍手闖入一場街頭派對朝人群開火，造成2人死亡、8人受傷。警方表示，現場約有100人聚集，犯案槍手至今仍然在逃，警方已展開大規模調查。

根據警方說法，槍擊發生於當日凌晨約0時25分，地點位於東特倫頓威爾伯（Wilbur）社區洛卡斯特街（Locust Street）100號路段。警方獲報趕抵後，發現多人身中槍傷倒臥街頭，傷者分別由救護車及當地人送往醫院救治。

控方指出，死者為一名33歲女性及一名42歲男性，其餘8名傷者包括2名男性及6名女性，年齡介於23歲至43歲，目前傷勢穩定。