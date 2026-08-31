美國大峽谷山洪暴發釀1死20人失蹤　布萊特天使溪橋樑幾乎盡毀（有片）

美國亞利桑那州大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）8月29日因暴雨引發的山洪暴發，造成至少1人死亡、20人失蹤，62名遊客與露營人士緊急撤離。洪水不僅沖毀多座布萊特天使峽谷（Bright Angel Canyon）橋樑，同時重創園區供水設施，令部分景點與住宿區全面關閉，搜救行動目前仍進行中。
受災範圍為熱門行山路線
美國國家公園管理局（NPS）表示，山洪暴發於當日下午發生，受災範圍集中在大峽谷最熱門行山路線之一的布萊特天使峽谷及幻影牧場（Phantom Ranch）一帶。暴雨導致溪流水位短時間急漲，夾帶大量泥沙、巨石及金屬殘骸沖入科羅拉多河，幾乎所有橫跨布萊特天使溪的行人橋樑都遭洪水摧毀。
園方指出，目前有20名行山人士或遊客仍下落不明，失蹤者大多是在峽谷內行山或依照既定行程進入偏遠山區的旅客。搜救人員已出動直升機，沿著北凱巴布步道（North Kaibab Trail）及科羅拉多河展開空中搜尋，截至目前尚未發現失蹤蹤跡。
46歲男子陳屍科羅拉多河
而一名46歲男子被發現陳屍於科羅拉多河水晶急流（Crystal Rapids）附近，園方證實死因與此次洪災有關，成為目前唯一確認罹難者。
截至8月30日下午，已有至少62人安全撤離，其中包括露營區及幻影牧場的大批遊客。多名親歷洪水的遊客表示，原本平靜的溪流瞬間變成夾帶泥沙的激流，營地迅速被洪水淹沒，只能等待直升機救援。
洪水也沖毀供應大峽谷南緣（South Rim）的主要輸水管線，導致園區供水受限。當局宣布，自8月31日起暫停園內旅館及住宿設施過夜服務，並呼籲居民與遊客節約用水，同時暫時關閉幻影牧場、布萊特天使露營區及北凱巴布步道等多處熱門景點，直到確保安全。
氣象單位表示，當地未來數日仍有雷雨及短時強降雨機率，可能再次引發山洪暴發、落石及泥石流，增加搜救困難。國家公園管理局呼籲，曾於事發期間進入受災區域的人，或知道相關行山人士行蹤者，盡速向園方通報，以協助確認失蹤者資料。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
ARIZONA— Sid (@Trending_Sid) August 30, 2026
🚨 Flash Flood Rips through Phantom Ranch at Grand Canyon National Park
Aug 30, 2026
Urgent search underway for more than 20 people after Grand Canyon flash flood
Approximately 15 people may be missing and dozens have been evacuated following a flash flood in Grand… pic.twitter.com/22r2QWiwrM