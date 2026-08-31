美國大峽谷山洪暴發釀1死20人失蹤　布萊特天使溪橋樑幾乎盡毀（有片）

美國亞利桑那州大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）8月29日因暴雨引發的山洪暴發，造成至少1人死亡、20人失蹤，62名遊客與露營人士緊急撤離。洪水不僅沖毀多座布萊特天使峽谷（Bright Angel Canyon）橋樑，同時重創園區供水設施，令部分景點與住宿區全面關閉，搜救行動目前仍進行中。

受災範圍為熱門行山路線

美國國家公園管理局（NPS）表示，山洪暴發於當日下午發生，受災範圍集中在大峽谷最熱門行山路線之一的布萊特天使峽谷及幻影牧場（Phantom Ranch）一帶。暴雨導致溪流水位短時間急漲，夾帶大量泥沙、巨石及金屬殘骸沖入科羅拉多河，幾乎所有橫跨布萊特天使溪的行人橋樑都遭洪水摧毀。