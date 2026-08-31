馬杜羅被美國逮捕後首度發布獄中近照　報平安強調立場堅定

遭美國拘押的委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro），近日透過社群平台發布多張身處美國紐約監獄的照片，是他今年初遭美國逮捕後，首度公開曝光的影像。馬杜羅在貼文中向支持者報平安，強調自己與妻子弗洛雷斯(Cilia Flores)「依然堅定」，並感謝外界持續聲援。

面帶微笑 展示V字手勢

照片顯示，馬杜羅身穿灰色囚服，在拘留設施內面帶微笑，並展示V字手勢。他表示，這些照片是送給家人、孫子以及所有關心他的人，希望大家知道他和妻子都依然堅定，稱「上帝與我們同在」，並相信委內瑞拉終將迎來重生。