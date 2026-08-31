馬杜羅被美國逮捕後首度發布獄中近照　報平安強調立場堅定

遭美國拘押的委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro），近日透過社群平台發布多張身處美國紐約監獄的照片，是他今年初遭美國逮捕後，首度公開曝光的影像。馬杜羅在貼文中向支持者報平安，強調自己與妻子弗洛雷斯(Cilia Flores)「依然堅定」，並感謝外界持續聲援。
面帶微笑 展示V字手勢
照片顯示，馬杜羅身穿灰色囚服，在拘留設施內面帶微笑，並展示V字手勢。他表示，這些照片是送給家人、孫子以及所有關心他的人，希望大家知道他和妻子都依然堅定，稱「上帝與我們同在」，並相信委內瑞拉終將迎來重生。
根據報道，這些照片拍攝於今年6月，但直到近日才透過馬杜羅的Telegram及X等社交平台對外發布，也是他自今年1月在委內瑞拉被美國逮捕並帶往紐約後，外界首度看到其拘留期間的照片。
料2027年6月起受審
馬杜羅目前被關押於紐約布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center），並面臨美國控方提出的毒品販運、販毒恐怖主義（narco-terrorism）、非法入口可卡因及槍械等多項罪名。他與妻子均否認所有指控，預定於2027年6月接受審。
外界指出，馬杜羅發布照片的時機，正值美國與委內瑞拉新政府日前達成重大石油合作協議之後，引發外界揣測是否具有政治意涵。不過，美國司法部尚未發表評論。
自馬杜羅遭拘押以來，外界鮮少掌握其在獄中的生活情況。此次公開照片，不僅成為他被捕後首度對外「現身」，也再次引發支持者與反對者對委內瑞拉政治局勢及未來發展的關注。
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Pequeño regalo de amor y esperanza— Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) August 30, 2026
Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en… pic.twitter.com/IJcyIVTEoe