8月26日中國西藏與尼泊爾邊境發生嚴重泥石流，令尼泊爾北部拉蘇瓦縣（Rasuwa）遭洪水重創，一名6歲（另有消息指5歲）女童Manisha被大量泥土與瓦礫掩埋長達3日後，奇蹟生還。救援人員在搜尋失蹤者時，聽見土堆下傳出微弱哭聲，隨即展開挖掘將女童救出，為災區帶來振奮人心消息。 事發於拉蘇瓦縣蒂穆雷村（Timure），當地日前因博特科西河（Bhote Koshi River）暴漲，引發嚴重洪水與泥石流，大片村落遭泥流吞沒。武裝警察部隊（APF）搜救人員持續搜尋生還者時，意外聽見泥土下傳來細微聲響，立即動員挖掘，最終順利救出被困6歲女童。

臉部及背部受傷 Manisha臉部及背部受傷，先被送往當地武裝警察部隊邊境哨所接受急救，但因傷勢惡化，當局原本計劃當晚以直升機將她後送至加德滿都。不過因天氣不佳、能見度不足，直升機移送計劃一度延遲，直到隔天下午天氣改善後，Manisha才順利被送到加德滿都的醫院接受專科治療，目前女童仍在接受密切觀察。

救援影片曝光後引發廣泛關注，不少網民形容這是「奇蹟生還」，盛讚救援人員一直無放棄任何希望。也有人呼籲協助尋找女童家屬，希望她能盡快與親人團聚。 尼泊爾方增至675人死亡 此次洪災重創尼泊爾山區，當局表示，截至目前已尋獲675具遺體，仍有超過2,400人失蹤。尼泊爾外交部長Shisir Khanal指出，災後重建與復原工作恐需耗資數十億美元，政府將評估整體損失，並尋求國際社會提供援助。搜救行動目前仍持續進行中。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Heartfelt thanks to Nepal’s rescue teams. Your courage pulled a 6-year-old from debris after 3 days in Rasuwa floods. You bring hope amid devastation. Heroes. 🇳🇵🙏🏻❤️ https://t.co/7nHjlZXDHP — MemeTales (@MemeTalesStory) August 30, 2026