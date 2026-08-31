撞鹿後臉頸變異腫脹生膿 德國男怪病纏身1個月

德國出現一宗罕見醫學病例，一名男子開車撞上鹿，臉部受傷，卻遭怪病纏身1個月；出現發燒症狀，臉部亦現病變，近下顎頸部腫脹生膿。治療他的醫學團隊最終從其膿液驗出會引發兔熱病(rabbit fever)的罕見細菌，相信與他於車禍中，傷口碰到鹿血液、內臟液體和受污染泥土有關。

撞鹿生怪病｜遭破毀鹿屍撞擊 一星期後發燒

根據醫學期刊《刺針傳染病學》(The Lancet Infectious Diseases)病例報告，患者是一名39歲男子，開車時與一隻麅鹿(又名狍子，roe deer、Capreolus capreolus)發生碰撞，該鹿似乎先被另一輛迎面以來的汽車撞上，然後飛向該名男子汽車的擋風玻璃，他除了被玻璃碎片割傷，亦被鹿破毀的屍體撞擊受傷。病例報告指出，鹿的血液、腸等內臟器官破裂後流出的體液，以及受污染土壤都接觸到男子的傷口。