撞鹿後臉頸變異腫脹生膿 德國男怪病纏身1個月

德國出現一宗罕見醫學病例，一名男子開車撞上鹿，臉部受傷，卻遭怪病纏身1個月；出現發燒症狀，臉部亦現病變，近下顎頸部腫脹生膿。治療他的醫學團隊最終從其膿液驗出會引發兔熱病(rabbit fever)的罕見細菌，相信與他於車禍中，傷口碰到鹿血液、內臟液體和受污染泥土有關。
撞鹿生怪病｜遭破毀鹿屍撞擊 一星期後發燒
根據醫學期刊《刺針傳染病學》(The Lancet Infectious Diseases)病例報告，患者是一名39歲男子，開車時與一隻麅鹿(又名狍子，roe deer、Capreolus capreolus)發生碰撞，該鹿似乎先被另一輛迎面以來的汽車撞上，然後飛向該名男子汽車的擋風玻璃，他除了被玻璃碎片割傷，亦被鹿破毀的屍體撞擊受傷。病例報告指出，鹿的血液、腸等內臟器官破裂後流出的體液，以及受污染土壤都接觸到男子的傷口。
該男子在一星期後才開始出現類似發燒的症狀，左眼附近皮膚現病變有紅點，下顎附近頸部脹起來。數天後，超聲波檢查發現他的頸部淋巴結發炎。即使接受抗生素治療，腫脹情況持續惡化。車禍約1個月後，進一步影像檢查發現男子臉部側面有多處膿腫，必須接受手術放膿。
撞鹿生怪病｜鹿被撞前已受細菌感染
醫生從該男子患處抽取膿液檢測，顯示有感染土拉弗朗西斯菌(Francisella tularensis)的跡象，這種細菌會導致土拉菌病(又稱兔熱病、Tularemia)。報道指，這種疾病在過去10年在美國激增。據推測，在這個病例中，鹿事前已被感染，碰撞過程中該名男患者接觸到鹿及其血液後被傳染。
確定弗朗西斯菌導致這位患者染上怪病後，醫生換用另一種抗生素環丙沙星(ciprofloxacin)，其病情迅速好轉。車禍發生3個月後，他的膿腫已消退，身體基本上康復，只是臉部仍有輕微的拉扯感。雖然患上土拉菌病個案不多，但感染土拉弗朗西斯菌可以致命。