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出版：2026-Aug-31 18:59
更新：2026-Aug-31 18:59

日本住宅區道路明起大幅降速　從時速60降至30公里

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日本明日起降低道路的車速上限。(影片截圖)

日本將在明日（9月1日）起，大幅降低住宅區「生活道路」的車速限制，由目前的時速60公里，大幅降低至30公里。以增加道路安全。

日本政府將在明日起降低生活道路，即住宅區的小路，車速限制由以前時速60公里下降至30公里，有關的調整是參考了新加坡在2011年制定的法例，在特定的區域將車速限制在時速30公里，減少民居街道上的交通事故及傷亡。根據日本警視廳的公布，雖然全日本的交通事故比10年前有下降的趨勢，但是在只有5.5米內的狹小道路中，交通事故仍然橫行。而在不足5.5米闊的道路上，交通事故導致的傷亡個案更是闊5.5米以上道路的1.8倍。

根據日本警視廳的公布，受限的道路不單是日常居民生活的道路，包括所有沒有中央分隔線的車路。有關的道路以限制在不多於時速30公里。

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