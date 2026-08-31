日本住宅區道路明起大幅降速　從時速60降至30公里

日本將在明日（9月1日）起，大幅降低住宅區「生活道路」的車速限制，由目前的時速60公里，大幅降低至30公里。以增加道路安全。

日本政府將在明日起降低生活道路，即住宅區的小路，車速限制由以前時速60公里下降至30公里，有關的調整是參考了新加坡在2011年制定的法例，在特定的區域將車速限制在時速30公里，減少民居街道上的交通事故及傷亡。根據日本警視廳的公布，雖然全日本的交通事故比10年前有下降的趨勢，但是在只有5.5米內的狹小道路中，交通事故仍然橫行。而在不足5.5米闊的道路上，交通事故導致的傷亡個案更是闊5.5米以上道路的1.8倍。