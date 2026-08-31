日本伊勢神宮旁商店街大火迅速蔓延 逾20間店舖恐全燒毀(有片)

日本三重縣伊勢市著名景點伊勢神宮附近商店街今日(31日)下午突然起火，網上片段可見火勢猛烈，商店街陷入火海。該處有二十多間店舖，似乎無一倖免。暫時未有人命損失或有人受困的報告。 起火的「明倫商店街」位於近鐵宇治山田車站前面，在伊勢神宮外圍神社旁，平時人潮眾多。消防部門於下午3時15分左右接報指有一間店舖起火，之後波及多間商店，當局出動12輛消防車到場撲救。由於商店街採用加蓋拱廊設計，火勢迅速蔓延，熊熊烈焰與黑煙湧出，還不時傳出爆炸聲。日本放送協會(NHK)稱，直升機下午4時30分過後拍攝的片段可見，多間商店燃燒，同時冒出滾滾濃煙。消防員努力撲救，但火勢已蔓延到很大範圍，並正逼近商店街旁神社的樹木。周邊249戶居民亦須疏散，以及有280戶受火警影響停電。

伊勢神宮｜居民：通往伊勢神宮的入門 距離現場約100米的一間便利店，有員工稱聽到外面傳來聲響，才知發生火警。他走到外面後，聽到「數下爆炸聲」。他還說：「我剛到外面時，聞到一股燒焦的味道，商業街的火勢竄得很高。」另一名店舖老闆稱，那條商店街是通往伊勢神宮的入門，希望無人受傷。

伊勢神宮｜大火逼近百年神社 居民緊急搶救歷史寶物 猛烈火勢亦迅速向南側緊鄰的「箕曲中松原神社」逼近，居民和工作人員趕忙衝入神社社殿，合力將珍貴的歷史寶物與文物搬出神社外。據了解，起火的明倫商店街共有26間店舖，且歷史文化底蘊深厚。商店街西側為日本職棒傳奇投手澤村榮治的出生居住地遺跡，商店街內還設有刻著澤村名言的「全力石」以及多幅珍貴照片紀念面板。