度假別墅水療池變殺人池 夫婦雙亡 遺兩名有特殊需要兒子

一對長年在英國倫敦生活及工作的夫婦日前在西班牙度假期間離奇身亡。西班牙警方表示，51歲女子Thomasina Tobin疑在嘗試拯救被熱水池強大吸力困住的丈夫Patrick Tobin時遇難，二人最終被其兩名分別14歲及16歲、據悉有特殊需要的兒子發現伏屍別墅內。 事發於西班牙瓦倫西亞省海濱城鎮庫列拉(Cullera)的Colina del Sol住宅區。女事主Thomasina來自愛爾蘭，其48歲丈夫Tobin則原籍新西蘭，兩人當時正入住區內一間豪華度假別墅。上周二下午約5時，兩名兒子遍尋父母不果後，在別墅最低層近熱水池位置發現二人，隨即通知鄰居報警。

警方相信妻子施救期間喪命 調查人員初步認為，事件涉及俗稱「吸力困人」(suction entrapment)的意外，即泳池或水池排水口產生強大真空吸力，將人體、頭髮或衣物困於水中，令人無法脫身。

51歲女子Thomasina Tobin疑在嘗試拯救被熱水池強大吸力困住的丈夫Patrick Tobin時遇難。(互聯網)

驗屍結果已排除他殺可能，現場亦未發現強行闖入痕跡，而附近閉路電視同樣沒有拍到任何可疑活動。警方在兩名死者身上發現抓痕及擦傷，熱水池池水混濁，水中帶有血跡，現場亦有濃烈化學品氣味。 當地傳媒指，兩名死者身上均有疑似由強力吸附造成的痕跡，其中Tobin身上的痕跡較為明顯，因此推斷他可能首先被吸入水底，其後妻子試圖營救他，最終同告身亡。 據了解，兩人的遺體被發現時部分位置已離開熱水池，這亦令調查人員相信Thomasina Tobin在意外期間可能一度成功將丈夫從吸力中解救出來，但二人最終仍未能獲救。事發後，兩名有特殊需要的兒子因發現父母遺體而大受打擊。