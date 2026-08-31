西藏尼泊爾泥石流｜失蹤人數暴增至逾4200人 尼泊爾擬炸山救933名受困工人

中國西藏和尼泊爾邊境泥石流災難周一(31日)進入第6天，尼泊爾災區死亡人數增至939人，失蹤者由前一天2,500人暴增至4,247人。尼國外交部更新稱，最少590名來自39個國家的人士於該國失蹤，有323名外國人獲救。逾4,000名失蹤者包括最少933名水力發電工程工人。據悉，他們困於連結13個工程的隧道內，不少人在其中6條隧道工作。尼泊爾拯救隊在中國和印度專家協助下，加緊在隧道內挖掘，有指當局計劃炸開山坡救人。紅十字會估計今次災難逾9萬人受災。

自本世紀開始，尼泊爾的水力發電項目蓬勃發展。該國希望利用喜馬拉雅山脈的水資源，解決國內長期以來電力短缺問題，並開發向鄰國印度南部供電的商機，豈料發生今次巨大天災。尼泊爾軍方表示，搜救隊正使用爆破和挖土機清除積水和淤泥，以營救受困人員。搜救人員進入兩條隧道後已找到3具遺體，其他隧道仍被淤泥掩埋。軍方發言人指出，他們目前首要任務是打通隧道，但受阻於大量瓦礫堆積。

西藏尼泊爾泥石流｜郭嘉昆駁斥印度傳媒不實報道 另方面，外交部發言人郭嘉昆周一在例行記者會上駁斥印度傳媒的不實報道；有記者提問稱，一些印度媒體將此次泥石流災害歸咎於中國，稱中國推進水電等基礎設施大型項目建設導致災害發生。郭嘉昆回答，「我們注意到，中國和尼泊爾兩國專家和官方機構對此次災害的成因已經作出了一些研判，分析是由尼泊爾境內高位冰川崩塌引發的。在大災大難面前，我們堅決反對這種沒有事實依據的惡意揣測。」