西藏尼泊爾泥石流｜學生憶述：差10秒無命 英雄校長稱遲10分鐘與學生沒救了

16歲學生Yunisha Amatya稱，只差10秒便無命。(互聯網)

中國西藏和尼泊爾邊境上周發生泥石流災難，在尼泊爾災區努瓦科特，特里布萬特里蘇利中學的校長Rajendra Dawadi成為焦點，英國傳媒周日披露他果斷行動救回全校1,643名學生。他再接受各方傳媒訪問，透露先後收到4名不同人士示警，包括一名家長慌忙前來接走女兒，「若再遲10分鐘，包括我和學生在內所有人，今天都無法跟你們說話了」。他當時決定敲響校鐘叫正於校內的900名學生疏散往高地，另逾700名學生正於上學途中，他聯絡校巴司機即時掉頭遠離。16歲學生Yunisha Amatya向英國廣播公司(BBC)稱，「只差10秒就沒能活下來。」

Dawadi表示，洪水湧來前一刻，一輛巴士才剛過橋面，約在14分鐘後一道「水牆」沖至鎮內。Yunisha Amatya則指，她與很多人起初都未有察覺情況危急，「洪水來之前，我們還在教室裡上課。老師們聚在一處，起初也不知道發生了甚麼事。5分鐘後，老師們過來告訴我們洪水來了，要我們回家。」一名學生聽到消息後暈倒，但許多學生起初低估了危險，還在等候正在上數學課的同學。她和朋友於洪水來襲前一刻，從學校後方一道狹窄的梯子爬上山坡。

西藏尼泊爾泥石流｜學生：眼前市集被沖走了 Amatya說，「我走得不快，朋友扶著我爬上山坡。我們當時盡力想到達較安全的地方。我們是從學校後方一道狹窄的梯子逃出來的。轉眼間，我眼前的市集就被沖走了。」她指的是學校附近的市場。她續指，「如果我的鞋子沒有防滑，我可能已經摔倒了。學生和其他人一邊逃跑，一邊互相推擠，爭相到達較安全的區域。據說選擇另一條路線逃生的人被洪水衝走了。」