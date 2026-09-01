訪吉爾吉斯並出席上合峰會 習近平普京再會晤

國家主席習近平前日抵達吉爾吉斯首都比什凱克，出席上海合作組織峰會並對吉爾吉斯進行國事訪問，昨晨與吉爾吉斯總統扎帕羅夫會談。同日習近平在吉爾吉斯會見了俄羅斯總統普京，是繼月前普京訪華，中俄元首今年第二次會談。 較早時，習近平發表書面講話，形容中吉關係達到新時代全面戰略夥伴關係的高水平，又說期待出席上海合作組織比什凱克峰會，同各方一起推動組織不斷實現新發展。習近平及夫人彭麗媛，前晚應邀與扎帕羅夫和夫人扎帕羅娃，在總統官邸共進晚餐。昨晨扎帕羅夫在比什凱克和諧宮與習近平會談。

習近平指近年在雙方共同引領下，中吉關係實現跨越式發展，並稱今年是中國「十五五」開局之年，中方正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，而吉方也正在全力實施「2030年前國家發展綱要」。中方願同吉方攜手並肩，加強發展戰略對接，深化治國理政經驗交流，打造更多可感可及的務實合作成果，包括豐富貿易品類，拓展數字貿易、跨境電商等新增長點；高質量建好中吉烏鐵路這條承載著地區人民發展希望的「交通大動脈」，實施口岸現代化改造，深化制度、標準、規則等「軟聯通」；在可再生能源、資源循環利用等領域實施更多標誌性項目，落實好綠色礦產合作文件，開展全產業鏈合作；共建好一帶一路聯合實驗室，加強人工智能等合作，推動中吉命運共同體建設走深走實。

同日下午，習近平與出席上合峰會的普京在比什凱克會談，俄媒指雙方討論了烏克蘭問題。普京稱兩國成功在各個領域推進合作，俄羅斯準備好與中方努力實現兩國永久免簽。普京同時向受尼泊爾和西藏泥石流災害的人致以慰問。克里姆林宮較早時透露，兩人會面時將討論中俄的能源合作。除了中俄元首會談，多間傳媒報道在一連兩日的上合峰會期間，普京亦會與印度總理莫迪等與會領袖會面。