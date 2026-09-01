紐約時代廣場女子持雙刀刺人一死一傷　被警員當場擊斃(慎入/有片)

美國紐約時代廣場(Times Square)發生懷疑隨機襲擊事件，一名女子持雙刀刺傷兩人，造成一死一傷，女子再與警方對峙後，突然揮刀衝向警員被當場擊斃。當地警方表示，事件似乎是一宗隨機襲擊。

事發於當地周一(8月31日)下午，49歲女子Pamela Cisneros拿著兩把刀在時報廣場僅用了大約 20 秒刺傷兩人，第一名受害者為32歲的女性，腹部被刺傷，送醫後不治身亡；第二名受害者是68歲的男性，腹部也被刺傷。紐約市警察局長Jessica Tisch指，Pamela Cisneros有精神健康問題史，相信並非恐襲，警員到場後與她對峙了4分鐘，期間多次命令她放下刀具，但對方拒絕服從。隨後，警方使用了電擊槍無效，之後才轉而使用槍枝。