紐約時代廣場女子持雙刀刺人一死一傷　被警員當場擊斃(慎入/有片)

美國紐約時代廣場(Times Square)發生懷疑隨機襲擊事件，一名女子持雙刀刺傷兩人，造成一死一傷，女子再與警方對峙後，突然揮刀衝向警員被當場擊斃。當地警方表示，事件似乎是一宗隨機襲擊。
事發於當地周一(8月31日)下午，49歲女子Pamela Cisneros拿著兩把刀在時報廣場僅用了大約 20 秒刺傷兩人，第一名受害者為32歲的女性，腹部被刺傷，送醫後不治身亡；第二名受害者是68歲的男性，腹部也被刺傷。紐約市警察局長Jessica Tisch指，Pamela Cisneros有精神健康問題史，相信並非恐襲，警員到場後與她對峙了4分鐘，期間多次命令她放下刀具，但對方拒絕服從。隨後，警方使用了電擊槍無效，之後才轉而使用槍枝。
市長：執法記錄影片最終會公佈
網上影片顯示，Pamela Cisneros被至少10名警員包圍，她不時揮舞手上的刀，有警員嘗試用電槍制服她，她突然揮刀企圖衝向警員，之後傳出槍聲，女子隨即倒地，可見其腹部槍傷，警員被鎖上手銬。事後警方封鎖時代廣場所在的第七大道部分路段。市長Zohran Mamdani表示，事件將展開內部調查，執法記錄器拍攝的影片最終會向公眾公佈。
警告：影片涉及暴力行為
Today in Times Square when tasers don't work pic.twitter.com/aALVDZgYD0— The E Man🇺🇸Street PHD (@DETECTIVE4LIFE) August 31, 2026