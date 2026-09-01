西藏尼泊爾泥石流｜兩男忘我狠除遺體金飾影片瘋傳(有片)

中國西藏和尼泊爾邊境泥石流災難發生後一星期，尼泊爾災區死亡人數增至逾900人，失蹤者暴增至逾4,200人，據指部分罹難者甚至被洪水一路沖到印度境內下游地區仍未尋獲，然而，有人在災情慘重之際連屍體也不放過，網上瘋傳影片顯示，2名男子蹲在一具遭洪水沖往下游的罹難者遺體旁，懷疑直接把死者身上的金耳環除下，引發公憤，警方追查後已將兩人逮捕。

綜合報道，網上影片顯示，一具遺體尚在洪水裡載浮載沉，兩名男子卻蹲岸邊，一個用竹杆固定死者位置，另一人俯身伸手到死者身上取下金耳環，二人全情投入，懶理四周正有多人圍觀或拍片。報道指，這名罹難者是在8月26日洪災發生後遭洪水沖走，遺體隨著水流漂往下游，最後出現在該納拉亞尼河(Narayani River)。