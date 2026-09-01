西藏尼泊爾泥石流｜兩男忘我狠除遺體金飾影片瘋傳(有片)

中國西藏和尼泊爾邊境泥石流災難發生後一星期，尼泊爾災區死亡人數增至逾900人，失蹤者暴增至逾4,200人，據指部分罹難者甚至被洪水一路沖到印度境內下游地區仍未尋獲，然而，有人在災情慘重之際連屍體也不放過，網上瘋傳影片顯示，2名男子蹲在一具遭洪水沖往下游的罹難者遺體旁，懷疑直接把死者身上的金耳環除下，引發公憤，警方追查後已將兩人逮捕。
綜合報道，網上影片顯示，一具遺體尚在洪水裡載浮載沉，兩名男子卻蹲岸邊，一個用竹杆固定死者位置，另一人俯身伸手到死者身上取下金耳環，二人全情投入，懶理四周正有多人圍觀或拍片。報道指，這名罹難者是在8月26日洪災發生後遭洪水沖走，遺體隨著水流漂往下游，最後出現在該納拉亞尼河(Narayani River)。
警方根據特徵於翌日拘捕二人
影片曝光後隨即被瘋傳並引發網民不滿，促使警方介入調查。奇特旺(Chitwan)地區警察局根據影片，比對畫面中人物特徵，進一步確認涉案者身分，鎖定兩名男子，分別為38歲的Umesh Chaudhary及25歲的Madan Gurung。8月27日在巴拉特普爾都會一個巴士站附近找到兩人，隨即將他們拘捕，並公布二人樣貌。至於死者被取走的金耳環是否尋回，以及兩人後續面臨的司法處置則暫時未有提及。
Two men were arrested in Nepal after viral video showed them stealing gold earrings from the body of a flood victim carried downstream by the devastating Bhotekoshi flood.— Clash Report (@clashreport) August 27, 2026
Police identified them from the video and detained them in Bharatpur. pic.twitter.com/azoJ88202B