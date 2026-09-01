女子剛開始新生活　沙灘散步遇雷擊慘死　CCTV拍下駭人畫面(有片)

巴西一名39歲女子在聖卡塔琳娜州海灘散步時遭閃電直接擊中，現場雖恢覆心跳，惜送院後仍於翌日仍不幸離世，監控完整記錄事發時駭人的畫面。

綜合報道，事發於當地上周五(8月28日)下午6時許，在聖卡塔琳娜州一個海灘，當時39歲女子Edinara Gonçalves Areze在沙灘散步，網上影片顯示，當時天色昏暗陰沉，海有湧浪，Edinara走到畫面中間，未幾，一道閃亮的雷電劈下，正正擊中Edinara，她立即倒在地上。報道未有提及片中另一人影的身分。當地消防到場時，發現Edinara已失去意識，有生命體徵，全身多處燒傷，隨即為她進行急救，並將她送往醫院搶救。送院後，雖然Edinara心跳一度恢復，可惜延至翌日最終不幸身亡，星期日在家鄉進行追思會及火化。