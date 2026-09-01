女子剛開始新生活　沙灘散步遇雷擊慘死　CCTV拍下駭人畫面(有片)

巴西一名39歲女子在聖卡塔琳娜州海灘散步時遭閃電直接擊中，現場雖恢覆心跳，惜送院後仍於翌日仍不幸離世，監控完整記錄事發時駭人的畫面。
綜合報道，事發於當地上周五(8月28日)下午6時許，在聖卡塔琳娜州一個海灘，當時39歲女子Edinara Gonçalves Areze在沙灘散步，網上影片顯示，當時天色昏暗陰沉，海有湧浪，Edinara走到畫面中間，未幾，一道閃亮的雷電劈下，正正擊中Edinara，她立即倒在地上。報道未有提及片中另一人影的身分。當地消防到場時，發現Edinara已失去意識，有生命體徵，全身多處燒傷，隨即為她進行急救，並將她送往醫院搶救。送院後，雖然Edinara心跳一度恢復，可惜延至翌日最終不幸身亡，星期日在家鄉進行追思會及火化。
🇧🇷⚡ MUJER MUERE TRAS SER ALCANZADA POR UN RAYO EN UNA PLAYA DE BRASIL— News On Demand (@OnDemand_News) August 31, 2026
Una mujer de 39 años falleció luego de ser alcanzada por un rayo mientras se encontraba en la playa de Pinheira, en Palhoça, Brasil.
Los servicios de emergencia acudieron al lugar y lograron reanimarla… pic.twitter.com/u1HYa2M765