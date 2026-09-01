西藏尼泊爾泥石流｜村民集體撬保險箱瓜分926萬　29人被捕

中國西藏和尼泊爾邊境泥石流災難發生後一星期，尼泊爾災區死亡人數增至逾900人，失蹤者暴增至逾4,200人，兩地災區仍處於水深火熱，然而卻有人趁著進行搜救行動趁火打劫。一個保險箱於從拉蘇瓦(Rasuwa)波特科西地區被洪水沖至加爾奇鄉，當地竟有村民發現後合作撬箱，瓜分裡面約926萬尼泊爾盧比(約47.7萬港元)。

綜合報道，泥石流災難於26日發生後，拉蘇瓦波特科西地區一間銀行被沖毀，其中一個保險箱被洪水沖走，兩日後在加爾奇鄉第4區特里蘇利河沿岸被發現，消息傳開後，當地居民疑似強行撬開保險箱取走現金。達丁警方事後展開調查，連日拘捕29名疑犯及列出名單，並追回926萬尼泊爾盧比，被捕人大多為該區一帶居民，也有部分人士來自奇特旺及帕爾薩。根據當地法例，一旦證實盜竊黃金和金庫屬實，相關違法者可被判處2至7年監禁，並處以2萬至7萬尼泊爾盧比的罰款。