以巴衝突｜以軍空襲加沙至少5死　停火協議有名無實

根據巴勒斯坦醫療人員表示，首宗攻擊發生在加沙市一處市政公園附近，當時不少流離失所的民眾聚集於當地避難，一枚導彈擊中現場，造成2人死亡、多人受傷。數小時後，另一波空襲鎖定加沙市泰勒哈瓦（Tel al-Hawa）地區一輛汽車，再造成3人喪生。

以色列軍方8月31日持續對加沙走廊發動空襲，造成至少5名巴勒斯坦人死亡。儘管美國斡旋促成的停火協議仍名義上生效，但加沙地區攻擊行動未見停歇，當地居民持續面臨安全威脅與人道危機。

遇難者遺體隨後被送往加沙市希法醫院（Al Shifa Hospital），家屬在醫院舉行告別儀式，現場瀰漫哀傷氣氛。當地居民表示，即使停火協議仍在，無人機盤旋及零星空襲幾乎天天發生，民眾始終生活在恐懼之中。

維護國家安全

自2025年10月美國促成以色列與哈馬斯達成停火以來，以軍仍持續對加沙展開軍事行動，稱目的是防止武裝組織重整並策劃新一波攻擊。哈馬斯則指控以色列違反停火承諾，破壞美方推動的和平方案，雙方互相指責，使停火協議名存實亡。

根據加沙衛生部統計，自停火生效以來，已有超過1,300名巴勒斯坦人在以軍攻擊中喪生；而自2023年10月以哈戰爭爆發以來，加沙死亡人數已超過7.3萬人。以色列方面則表示，所有軍事行動均以打擊武裝組織為目標，並將持續採取必要措施維護國家安全。