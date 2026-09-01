搖頭丸整成「特朗普」頭像，專家警告太毒勿吃。

荷蘭多處藥物檢測中心近期收到數顆以美國總統特朗普頭像造型藥丸，檢驗發現含有高濃度的危險成分俗稱「強力搖頭丸」的PMMA，服用者可能因藥效延遲誤以為劑量不足，再次吞服後引發高燒、抽搐，嚴重甚至死亡。
綜合報道，這批藥丸正面壓有特朗普的頭像，背面則有一道方便折斷的刻痕，刻痕上下分別印著「NL」與「Trump」。目前發現的藥丸具有不同顏色搭配，其中包括綠色臉孔及黃色版本，外型十分搶眼。荷蘭成癮與心理健康研究機構「特林博斯研究所」(Trimbos Institute)上周五(8月28日)發布「紅色警報」，呼籲民眾絕對不要服用這批特朗普造型搖頭丸。研究所表示，過去一周內，檢測中心陸續收到數顆問題藥丸；荷蘭鑑識研究所近期也分析過相同類型的藥品，確認其中含有極高濃度的PMMA。
PMMA大幅提高服用過量風險
PMMA全名為對甲氧基甲基安非他命，化學性質與搖頭丸主要成分MDMA相似，但藥效出現得較慢，服用者一開始可能感覺不到明顯效果，誤以為劑量不足而繼續吞服，因而大幅提高過量風險。PMMA可能在服用數小時後突然產生強烈作用，引發噁心、心跳加速、癲癇式抽搐及體溫急遽升高，也可能造成失去意識或心臟問題。若未及時接受治療，極端高溫可能導致死亡，但研究所目前尚未掌握有服用者血液驗出PMMA的受害案例。荷蘭法律禁止製造、販售及使用搖頭丸，但這類毒品在夜店和音樂節仍相當普遍；政府2024年報告估計，當地一年約有55萬人曾使用搖頭丸。