搖頭丸整成「特朗普」頭像，專家警告太毒勿吃。

綜合報道，這批藥丸正面壓有特朗普的頭像，背面則有一道方便折斷的刻痕，刻痕上下分別印著「NL」與「Trump」。目前發現的藥丸具有不同顏色搭配，其中包括綠色臉孔及黃色版本，外型十分搶眼。荷蘭成癮與心理健康研究機構「特林博斯研究所」(Trimbos Institute)上周五(8月28日)發布「紅色警報」，呼籲民眾絕對不要服用這批特朗普造型搖頭丸。研究所表示，過去一周內，檢測中心陸續收到數顆問題藥丸；荷蘭鑑識研究所近期也分析過相同類型的藥品，確認其中含有極高濃度的PMMA。

PMMA大幅提高服用過量風險

PMMA全名為對甲氧基甲基安非他命，化學性質與搖頭丸主要成分MDMA相似，但藥效出現得較慢，服用者一開始可能感覺不到明顯效果，誤以為劑量不足而繼續吞服，因而大幅提高過量風險。PMMA可能在服用數小時後突然產生強烈作用，引發噁心、心跳加速、癲癇式抽搐及體溫急遽升高，也可能造成失去意識或心臟問題。若未及時接受治療，極端高溫可能導致死亡，但研究所目前尚未掌握有服用者血液驗出PMMA的受害案例。荷蘭法律禁止製造、販售及使用搖頭丸，但這類毒品在夜店和音樂節仍相當普遍；政府2024年報告估計，當地一年約有55萬人曾使用搖頭丸。