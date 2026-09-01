隨手拍下兩色各半怪鳥　專家鑑定8.5億分之一鳥界奇蹟

美國伊利諾伊州一名熱愛賞鳥的自然觀察家Luke Dahlberg，早幾個月在巴靈頓山附近的自然保護區工作時，意外拍下一隻外型相當特別的稻田鳥(bobolink)。當時他只是拍下數十張照片，直到幾星期後重新翻看照片，才驚覺牠原來是「一半是雄鳥、一半是雌鳥」的極罕見雌雄同體鳥。

綜合報道，Luke Dahlberg分別於今年5月、兩次拍下的稻田鳥的羽毛竟以身體中央為界，呈現截然不同的兩種顏色，一側是雄鳥常見的黑白羽色，另一側則是雌鳥的黃色羽毛，看起來就像兩色各半。Luke將拍攝到的照片送給芝加哥菲爾德自然史博物館專家鑑定。結果證實，這是一隻極為罕見的「雌雄嵌合體」（gynandromorph），也就是同一個個體同時具有雄性與雌性的特徵。現時全球約有850億隻鳥類個體，過去有紀錄的雌雄嵌合鳥卻僅約100隻，換句話，Luke這次遇見牠的機率大約為8億5000萬分之一，幾乎可以說是「鳥界奇蹟」。