特朗普開始談卸任後生活 預測自己會做一件事

美國總統特朗普經常暗示希望尋求第3個任期，但最近開始談及卸任後的生活，似乎連他自己也不太相信能再次參選。美國憲法規定，任何人當選總統不得超過兩次。
美聯社報道，特朗普在近期演說中開始談起他2029年1月任期屆滿、離開白宮後的生活。他預測自己會待在家裡，看著繼任人吹噓自己的政績，他就會因而憤怒。
特朗普現在開始願意談論一個沒有他的白宮，是很明顯的轉變。他在第1個任期內，以及幾乎是從第2次當選那一刻起，他都沒有排除入主白宮超過8年的可能。
特朗普預測自己卸任後的生活
但特朗普最近在賓夕法尼亞州一場選舉集會上說：「不管下一任總統是誰，他都會吹噓自己是多麼傑出的總統，而我會待在家裡心想：『你這傢伙，這是因為我們把事情做好了！』」一後在喬治亞州，他又預測自己卸任後會「坐在家裡」。
特朗普之後又自打嘴巴
特朗普還說自己在卸任後「可能會哭」，認為民主黨可能重新取得國會參議院多數議席，並廢除「冗長辯論」(filibuster，俗稱拉布)規則，讓他們更容易推動重大法案。
然而接著在密歇根州，特朗普又讓人懷疑他是否真的準備好離開白宮，搬回佛州。他說：「兩年半後，你們或許會有另一位總統，或許。」特別強調「或許」。
專家拆解
密歇根州立大學憲法教授Brian Kalt指出：「他(特朗普)前言不對後語，如此一來，就可以引用自己說過的話，來支持各種互相矛盾的立場。」例如，特朗普可以說「我早就表明我不會再參選」，或者，如果他決定再選總統，他也可以說「我從沒說過我不會再選」。