特朗普開始談卸任後生活 預測自己會做一件事

美國總統特朗普經常暗示希望尋求第3個任期，但最近開始談及卸任後的生活，似乎連他自己也不太相信能再次參選。美國憲法規定，任何人當選總統不得超過兩次。

美聯社報道，特朗普在近期演說中開始談起他2029年1月任期屆滿、離開白宮後的生活。他預測自己會待在家裡，看著繼任人吹噓自己的政績，他就會因而憤怒。

特朗普現在開始願意談論一個沒有他的白宮，是很明顯的轉變。他在第1個任期內，以及幾乎是從第2次當選那一刻起，他都沒有排除入主白宮超過8年的可能。