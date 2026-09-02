美國陸軍部長請辭　傳不滿防長赫格塞思人事安排

美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）已向白宮提出辭呈，外界普遍認為與他和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）長達數月的理念衝突有關。消息最初由《華爾街日報》披露，路透社也引述知情人士證實此事，但截至目前為止，白宮尚未說明是否已正式批准其辭職。
現年39歲的德里斯科爾自2025年2月出任陸軍部長，被視為美國副總統萬斯（JD Vance）的盟友，也是特朗普政府的重要軍事官員之一。他任內積極推動陸軍現代化改革、強化戰備能力，並主張提升無人機作戰能力、改革軍購制度，甚至曾代表特朗普政府參與俄烏戰爭相關外交協商，成為少數肩負外交任務的陸軍部長。
副總統萬斯盟友
知情人士透露，德里斯科爾多次向政府高層反映，認為赫格塞思接連撤換多名負責陸軍改革的高階將領，阻礙部隊現代化及戰備轉型。其中，赫格塞思今年4月突然撤換陸軍參謀長喬治（Randy George），更讓德里斯科爾深感不滿，雙方裂痕進一步擴大。
此外，赫格塞思近月來也陸續撤換或阻止多名陸軍高階將領升遷，引發五角大樓內部震盪。美國官員指出，赫格塞思一直將德里斯科爾視為體制內的潛在挑戰者，曾有意將他撤換，但因德里斯科爾與副總統萬斯關係密切，使相關安排始終未能成形。
白宮肯定任內表現
白宮發言人凱利（Anna Kelly）則發表聲明，肯定德里斯科爾任內表現，稱讚他成功推動特朗普政府「讓美國再次強大」政策，在提升軍隊戰備、協助俄烏談判及執行重大軍事行動方面均有重要貢獻，並表示如今的美國陸軍「比以往更加強大」。
德里斯科爾請辭之際，美軍仍持續參與中東軍事行動，數千名美軍部署當地，五角大樓高層近期也歷經多次人事異動。分析認為，德里斯科爾離任恐將進一步加劇國防部內部權力重組，也為特朗普政府的軍事領導團隊再添變數。
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