美國陸軍部長請辭　傳不滿防長赫格塞思人事安排

美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）已向白宮提出辭呈，外界普遍認為與他和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）長達數月的理念衝突有關。消息最初由《華爾街日報》披露，路透社也引述知情人士證實此事，但截至目前為止，白宮尚未說明是否已正式批准其辭職。

現年39歲的德里斯科爾自2025年2月出任陸軍部長，被視為美國副總統萬斯（JD Vance）的盟友，也是特朗普政府的重要軍事官員之一。他任內積極推動陸軍現代化改革、強化戰備能力，並主張提升無人機作戰能力、改革軍購制度，甚至曾代表特朗普政府參與俄烏戰爭相關外交協商，成為少數肩負外交任務的陸軍部長。