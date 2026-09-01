印度16歲少女深夜落錯車被誘上巴士　慘遭司機售票員輪流性侵棄路邊

印度發生一宗令人髮指的性侵案。一名16歲少女深夜搭巴士投靠表親，因下大雨妨礙了視線令其落錯車。正當她徬徨之際，一輛夜行卧鋪巴士駛近，司機稱正前往其目的地。少女不虞有詐遂登上，上車後才發現車廂內空無一人，最後慘遭司機和售票員輪姦，然後被棄在路邊。警方其後循線索拘捕了這兩名色魔。

事發在8月4日晚，受害少女與家人爭吵後離家，從北方邦曼普里縣(Mainpuri)搭巴士往諾伊達(Noida)投靠表親，她在錯誤車站下車後，約在同一時間一輛卧鋪巴士駛至；司機和售票員告知少女巴士正前往諾伊達63區後，她便上了車。巴士繼續行駛後不久，售票員Sandeep露出狼相，開始對少女做出猥褻行為，之後更與司機Kuldeep輪流性侵她。少女極力反抗，兩人威脅要殺死她。