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出版：2026-Sep-01 17:02
更新：2026-Sep-01 17:02

印度16歲少女深夜落錯車被誘上巴士　慘遭司機售票員輪流性侵棄路邊

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印度16歲少女深夜落錯車被誘上巴士　慘遭司機售票員輪流性侵棄路邊

警方扣押事發巴士搜證。(互聯網)

印度發生一宗令人髮指的性侵案。一名16歲少女深夜搭巴士投靠表親，因下大雨妨礙了視線令其落錯車。正當她徬徨之際，一輛夜行卧鋪巴士駛近，司機稱正前往其目的地。少女不虞有詐遂登上，上車後才發現車廂內空無一人，最後慘遭司機和售票員輪姦，然後被棄在路邊。警方其後循線索拘捕了這兩名色魔。

事發在8月4日晚，受害少女與家人爭吵後離家，從北方邦曼普里縣(Mainpuri)搭巴士往諾伊達(Noida)投靠表親，她在錯誤車站下車後，約在同一時間一輛卧鋪巴士駛至；司機和售票員告知少女巴士正前往諾伊達63區後，她便上了車。巴士繼續行駛後不久，售票員Sandeep露出狼相，開始對少女做出猥褻行為，之後更與司機Kuldeep輪流性侵她。少女極力反抗，兩人威脅要殺死她。

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印度性侵案｜巴士裝厚重窗簾 車外無法看見

報道指，期間巴士一直行駛了約47公里，但因車窗裝有厚重窗簾，車外人士或其他司機無法察覺異樣。Sandeep和Kuldeep一逞獸慾後，將少女趕落車棄在路旁，後者逃離魔掌後立即報警。警方很快在蒂馬爾普爾(Timarpur)的一處巴士停車場逮捕兩名疑犯，並扣押他們駕駛的臥鋪巴士搜證。

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