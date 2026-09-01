高市早苗是工作狂 日政府9.1起放寬加班時數限制 恐超長工時企業文化「復興」

日本部分產業人手短缺日益嚴重，高市早苗政府今年7月敲定經濟增長戰略，並推出新政，希望工時規定更有彈性。厚生勞動省表示，約40%日本企業採用特定的勞資協議，依法每月最多可加班100小時。但當局以往建議這些企業，把每月加班時間控制在45小時內，這項指引與法規具有同等效力。厚生勞動省官員表示，限制在45小時內，是考慮到超過這時間恐增加過勞死風險。根據9月1日生效的新規定，勞動基準監督署不再向企業施壓，要求遵守每月45小時的加班上限。

日本9月1日起放寬加班限制，希望能刺激經濟增長，有輿論批評這項政策令日本根深蒂固的工作狂文化「復興」。分析指，新政策符合首相高市早苗營造的工作狂個人形象。

超長工時｜24歲新入職員工因過勞自殺

由中小企業組成的日本商工會議所5月公布的調查顯示，當局向企業施壓遵守這項上限，讓約20%的中小企業受到「限制」，尤其是建造、運輸及旅遊住宿等人手不足的行業。

有輿論批評，新政策違背了日本近年來的努力。長久以來，日本企業文化之一是超長工時，但近年已逐步加強改善，尤其是大型廣告公司「電通」一名24歲新入職員工2015年因過勞自殺之後。