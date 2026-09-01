伊朗男滴強力膠封尿道治失禁 醫生從尿道夾出10厘米條狀膠塊

美國《紐約郵報》等報道，醫療團隊近日在《裏海內科醫學期刊》(Caspian Journal of Internal Medicine)發表這奇特的案例，指出男子飽受小便失禁困擾約1個月後，認為從物理學角度上，強力膠能封堵漏尿部位，便持續將強力膠滴入尿道，長達2周。起初漏尿情況有改善，令他以為方法有效。但停了4天後，強力膠便在尿道裡硬化成塊，令他排尿困難，最終無法排尿。恥骨上方及下腹疼痛一周後，男子才去求醫。

醫生檢查，發現男子生殖器內有硬物，以及尿道口有已乾的膠塊，便嘗試以膀胱鏡進行內窥鏡檢查，但尿道已完全阻塞。考慮到尿道組織極為脆弱，使用化學溶劑可能損傷黏膜並引發感染，醫生最終以手術治療。

小便失禁｜男子無精神病史

外科醫生在男子生殖器前方開一個切口，以生理食鹽水沖洗尿道15分鐘，使膠塊及管壁鬆脫，再用鑷子取出10厘米長條狀硬塊。縫合切口後，男子的排尿功能便恢復正常，6星期後完全康復。

報告指出，醫生確認該名41歲男子無精神疾病史，是因為假資訊及知識不足才用錯方法。這是醫學文獻記錄第4宗在尿道發現強力膠的案例。