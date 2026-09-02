俄烏戰爭｜俄軍連續六天空襲基輔　至少8死逾20傷

俄羅斯9月1日凌晨對烏克蘭首都基輔及周邊地區發動大規模飛彈（導彈）與無人機攻擊，造成至少8人死亡、超過20人受傷，其中包括多名兒童。這也是俄軍連續第6天對基輔發動密集空襲，當地多處住宅及民用設施受損，搜救工作仍持續進行。 烏克蘭官員表示，死者包括3名兒童，大部分傷亡發生在基輔達爾尼茨基區（Darnytskyi），另有一人在霍洛西夫斯基區（Holosiivskyi）喪生。攻擊造成多棟住宅起火、建築物部分坍塌，消防人員救出數十名受困民眾，仍有部分居民疑似受困瓦礫堆下。

有居民疑似受困瓦礫堆 烏克蘭空軍指出，俄軍此次出動彈道飛彈、巡弋飛彈、反輻射飛彈，以及218架攻擊型與誘餌無人機，其中約三分之一為速度更快、攔截難度更高的噴射式無人機。防空系統成功攔截或干擾199個空中目標，但仍有部分飛彈與無人機突破防線，擊中基輔及敖德薩等地。 除了基輔外，基輔州博里斯波爾（Boryspil）也遭飛彈及無人機襲擊，造成1人死亡、9人受傷，多處民用基礎設施受損。敖德薩州則有工廠及鄰近羅馬尼亞邊境的渡口設施遭攻擊，引發火勢並影響跨境交通。

加速研發攔截無人機 烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍已連續6天對首都發動空襲，顯示莫斯科持續升高攻勢。他強調，烏克蘭正加速研發新型攔截無人機，以應對俄軍近來大量使用的高速噴射式無人機，並呼籲西方盟友持續提供防空系統及軍事援助。 另一方面，俄羅斯國防部則表示，俄軍此次攻擊鎖定烏克蘭軍事及戰略目標；俄方同時指控烏軍持續以無人機攻擊俄羅斯境內能源設施及港口。雙方均表示未刻意攻擊平民，但相關說法目前無法獨立查證。