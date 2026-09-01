有其母必有其女？馬克龍42歲繼女戀上22歲男大生 相差20載惹熱議

法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）的女兒奧濟耶（Tiphaine Auzière）近日公開新戀情，42歲的她被爆與22歲商學院學生勒孔特（Antoine Lecomte）交往，兩人相差20歲，立即成為法國媒體焦點，也令人聯想到布麗吉特與馬克龍（Emmanuel Macron）相差25歲的愛情故事。
奧濟耶日前在Instagram分享與勒孔特同遊阿姆斯特丹的影片，兩人互動親密。法國《Gala》雜誌指，兩人今年夏天在法國濱海度假勝地勒圖凱（Le Touquet）邂逅。當時勒孔特擔任教練，教導奧濟耶體驗電動衝浪板，一名友人向傳媒透露：「他們之間立刻擦出愛火花。」消息人士稱，兩人都熱愛旅行、戶外活動及創業，也因而迅速拉近距離。報道稱，身兼律師與政治人物的奧濟耶，已介紹自己的12歲女兒及10歲兒子給勒孔特認識。
據報，奧濟耶今年5月才與法國電視主持人男友分手；此前她曾與一名醫生維持多年民事伴侶關係，但已於2025年1月分開，雙方至今仍保持良好關係。
母女兩代戀情 同樣因年齡差成焦點
奧濟耶新戀情備受關注，皆因其與母親的感情經歷有不少巧合。現年73歲的布麗吉特與48歲的馬克龍相差25歲。兩人初識時，馬克龍年僅15歲，布麗吉特則是他就讀學校的教師。這段關係當年曾引發巨大爭議，馬克龍父母甚至一度將兒子轉校。
奧濟耶曾回憶，自己9歲時目睹母親與馬克龍相戀，坦言當時「非常難以面對」，但她後來也形容兩人是自己對愛情的最佳範例，「如果要我給愛情下一個定義，那就是馬克龍和媽媽」。
據稱，布麗吉特對女兒的新戀情樂見其成，認為最重要的是女兒感到幸福快樂，因此對奧濟耶展開新生活感到欣慰，亦期待與勒孔特正式見面。