有其母必有其女？馬克龍42歲繼女戀上22歲男大生 相差20載惹熱議

法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）的女兒奧濟耶（Tiphaine Auzière）近日公開新戀情，42歲的她被爆與22歲商學院學生勒孔特（Antoine Lecomte）交往，兩人相差20歲，立即成為法國媒體焦點，也令人聯想到布麗吉特與馬克龍（Emmanuel Macron）相差25歲的愛情故事。

奧濟耶日前在Instagram分享與勒孔特同遊阿姆斯特丹的影片，兩人互動親密。法國《Gala》雜誌指，兩人今年夏天在法國濱海度假勝地勒圖凱（Le Touquet）邂逅。當時勒孔特擔任教練，教導奧濟耶體驗電動衝浪板，一名友人向傳媒透露：「他們之間立刻擦出愛火花。」消息人士稱，兩人都熱愛旅行、戶外活動及創業，也因而迅速拉近距離。報道稱，身兼律師與政治人物的奧濟耶，已介紹自己的12歲女兒及10歲兒子給勒孔特認識。